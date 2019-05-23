Генсек ОИС поздравил Президента Азербайджана

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усеймин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики. Ваше превосходительство, прошу Всевышнего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу – прогресса и благополучия.

Организация исламского сотрудничества высоко ценит тесные связи с Азербайджанской Республикой, поддержку, оказываемую Вашей страной нашей организации, ее роль в пропаганде исламской солидарности, являющейся целью создания организации. Можете быть уверены в том, что Организация исламского сотрудничества и впредь продолжит усилия по пропаганде общих ценностей среди стран-членов, укреплению взаимного сотрудничества.

Уверен, что Ваше превосходительство и дальше будет оказывать поддержку и вносить вклад в укрепление сотрудничества между народами стран-членов и исламской солидарности».

1news.az