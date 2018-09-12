Генсек ОБСЕ о карабахском урегулировании и потенциале сотрудничества с Азербайджаном

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер находится с визитом в Баку, где состоялись его встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

Томас Гремингер также выступил с лекцией в Университете «АДА».

Учитывая, что ОБСЕ является одной из ключевых международных организацией, в мандат которой входит урегулирование нагорно-карабахского конфликта, вопросы журналистов были сфокусированы на этой проблеме - ключевой в повестке дня Азербайджана.

Генсекретарь сказал лишь следующее:

«Моя роль как генсекретаря ОБСЕ заключается в поддержке переговорного процесса [по Нагорному Карабаху], которым напрямую занимается Минская группа ОБСЕ. Посредники могут лишь осуществлять посредническую миссию. В итоге необходима политическая воля сторон, чтобы продвинуться в процессе урегулирования. Как говорится, для танго необходимы двое».

Также он внес некоторое уточнение в сроки предстоящей встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

«Следующая встреча министров планируется в течение четвертой недели сентября на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», - сказал он, отметив, что уже определена точная дата, однако раскрывать ее он не в праве.

Основной целью своего визита в Азербайджан Томас Гремингер назвал изучение потенциала дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ.

«Азербайджан – важная страна - член организации, которая вносит свой вклад в некоторые миссии ОБСЕ, активно участвует в политическом диалоге по военно-политическим вопросам», - сказал генсек.

По его словам, для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ имеется потенциал, и стороны в настоящее время рассматривают несколько ключевых направлений. Среди них генсекретарь назвал развитие альтернативной энергетики, в частности, поддержку в строительстве «зеленых портов» на Каспии.

Также планируется продолжать развивать такие традиционные направления сотрудничества, как экономические связи, борьба с экстремизмом, радикализмом, киберпреступностью и трафикингом.

Стороны намерены работать и в направлении укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией, демократических институтов и свободы СМИ. Касательно последнего генсек отметил, что на сегодняшней встрече с Президентом Ильхамом Алиевым он получил приглашение от главы государства для спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира посетить Баку.

Для развития сотрудничества по всем перечисленным направлениям, по словам Томаса Гремингера, есть взаимная политическая воля.

Елена Остапенко, Э.Т.