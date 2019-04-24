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Генсек ОБСЕ: Надеюсь, что Россия воспользуется своим влиянием карабахского урегулирования

Сегодня в 14:59 ~ 1 минута на чтение 301
Генсек ОБСЕ: Надеюсь, что Россия воспользуется своим влиянием карабахского урегулирования

Россия - ключевой партнер в переговорных форматах, направленных на урегулирование неразрешенных конфликтов на пространстве ОБСЕ, включая нагорно-карабахский.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер  на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Россия - ключевой партнер в переговорных форматах, направленных на разрешение застарелых и не столь застарелых конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы по разрешению нагорно-карабахского конфликта. Я надеюсь, что Россия воспользуется своим влиянием в этих форматах, чтобы приблизить их разрешение", - заявил Т. Гремингер.

Report.az

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