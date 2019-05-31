Генрих Мхитарян был бы в безопасности в Баку – британские болельщики

Футболист клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян был бы в безопасности в Баку, такое мнение в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил британский болельщик из города Лестер Ричард Скейлс.

"Я не понимаю, почему он так поступил. Это чисто политический вопрос. Если ты не из Азербайджана и не из Армении, ты вообще не понимаешь, что происходит, почему так. Может, он и мог приехать. Нам, англичанам, сложно понять политику Азербайджана и Армении, мы об этом мало знаем. Жаль, что он не приехал. Мне кажется, он тут бы был в безопасности", - пояснил болельщик.

По словам Ричарда Скейлса, безопасность в Баку обеспечивалась хорошо. "Было много полицейских. Все было хорошо организовано. Некоторые болельщики "Арсенала" проявляли агрессию, когда "Челси" забил третий гол. Но, честно сказать, я не видел никаких потасовок. В целом атмосфера была очень радостной. Мы общались с болельщиками "Челси", - поделился он.

Еще один болельщик, Крис Скейлс, подчеркнул, что болельщики, прилетевшие в Баку, и сами бакинцы были дружелюбны. "Если мы в городе не могли что-то найти, понять, куда идти, азербайджанцы нам всегда помогали", - отметил он.

Ричард Скейлс рассказал, что в Баку они встретили людей из Китая, Японии, ОАЭ. "То есть, из стран, которые находятся далеко от Азербайджана. Это возможность приехать посмотреть игру. Так что не только английским болельщикам пришлось долго добираться сюда. Много людей приехало из Израиля", - добавил он.

Кроме того, Ричард Скейлс высоко оценил атмосферу в Баку. "Потрясающие болельщики, которые так громко болели. Мне кажется, "Арсенал" очень нервничал, потому что они хотели попасть в Лигу чемпионов. Я расстроен, что не получилось выиграть, но мне понравилась игра, финал, Баку, очень красивый город. Я первый раз в Баку. Здесь все дружелюбные. Это было отличное путешествие. Только результат матча печальный", - уточнил болельщик.

Крису Скейлсу очень понравился Бакинский Олимпийский стадион. "Очень хороший стадион. Приятно было видеть, что люди со всего мира приехали сюда на игру. Поэтому атмосфера была такой замечательной. Я тоже расстроен из-за результата", - сказал он.

Ричард Скейлс отметил необычность стадиона, на котором болельщики находятся очень далеко от поля. "В Англии на таких стадионах футбольные игры не проводят, поэтому было очень необычно. Расстояние между болельщиками и игроками очень большое. Но, на самом деле, это особо ни на что не повлияло. Просто по-другому все. На английских стадионах ты прямо рядом с полем. Но все в порядке", - подчеркнул он.

Напомним, что футбольный клуб "Челси" взял верх над "Арсеналом" в финальном матче Лиги Европы УЕФА со счетом 4:1. Матч состоялся на Бакинском олимпийском стадионе.

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