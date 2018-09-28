1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Генпрокурор: В четырех районах Баку выявлены объекты, при строительстве которых нарушено законодательство

Сегодня в 11:50 ~ 1 минута на чтение 464
Генпрокурор: В четырех районах Баку выявлены объекты, при строительстве которых нарушено законодательство

Генеральная прокуратура Азербайджана интенсивно сотрудничает с Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов во время посещения Аллеи почетного захоронения, приуроченного к 100-летию Прокуратуры Азербайджана.

Он отметил, что в результате этого сотрудничества в четырех районах Баку были выявлены 96 объектов, при строительстве которых были допущены серьезные нарушения.

«В частности, нарушения были выявлены в Хатаинском, Насиминском, Бинагадинском и Ясамальском районах столицы. По всем этим фактам ведется серьезное разбирательство, будут приняты предусмотренные законодательством меры», - подчеркнул Закир Гаралов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

464

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net