Генпрокурор: В четырех районах Баку выявлены объекты, при строительстве которых нарушено законодательство

Генеральная прокуратура Азербайджана интенсивно сотрудничает с Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов во время посещения Аллеи почетного захоронения, приуроченного к 100-летию Прокуратуры Азербайджана.

Он отметил, что в результате этого сотрудничества в четырех районах Баку были выявлены 96 объектов, при строительстве которых были допущены серьезные нарушения.

«В частности, нарушения были выявлены в Хатаинском, Насиминском, Бинагадинском и Ясамальском районах столицы. По всем этим фактам ведется серьезное разбирательство, будут приняты предусмотренные законодательством меры», - подчеркнул Закир Гаралов.

Тимур Рзаев, Э.Т.