Генпрокурор Нью-Йорка планирует провести расследование деятельности Трампа

Как сообщается, предметом проверки станут, помимо прочего, возможные незаконные действия, связанные с недвижимым имуществом Трампа в Нью-Йорке, встреча его приближенных с россиянами в 2016 году, а также "полученные Трампом государственные субсидии". Кроме того, новый генпрокурор намерена продолжить расследование деятельности Фонда главы США, инициированное еще в 2016 году.

В июне действующий генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против Фонда президента США Дональда Трампа по обвинению в незаконной политической координации с его президентской кампанией и в совершении "умышленных сделок, обслуживающих личные и деловые интересы" американского лидера. Согласно иску, президент США использовал благотворительные активы фонда для "погашения своих юридических обязательств, продвижения отелей Трампа и другого бизнеса, а также для покупки личных вещей". В ноябре Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство главы США с требованием прекратить рассмотрение иска.

РИА Новости