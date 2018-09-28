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Генпрокурор Азербайджана: Следствие выявило в деле об аварии на теплоэлектростанции в Мингячевире халатность и финансовые нарушения

Сегодня в 11:07 ~ 1 минута на чтение 315
Генпрокурор Азербайджана: Следствие выявило в деле об аварии на теплоэлектростанции в Мингячевире халатность и финансовые нарушения

Следствие по делу об аварии на одной из подстанций Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанская теплоэлектростанция», расположенной в городе Мингячевир, ведется тщательно, сотрудники прокураторы находятся на месте аварии.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов во время посещения Аллеи почетного захоронения, приуроченного к 100-летию Прокуратуры Азербайджана.

Он отметил, что сотрудники прокуратуры исследуют оборудование теплоэлектростанции вместе со специалистами.

«Следствие по данному делу установило, что были допущены халатность и серьезные финансовые нарушения.

Наша основная цель – выявить и устранить все недостатки, наказать виновных и не допустить повторения подобных ситуаций», - подчеркнул З.Гаралов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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