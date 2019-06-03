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Генпрокуратура: Расследование по исчезновению останков Хаджи Мурата не проводится

Сегодня в 16:47 ~ 1 минута на чтение 384
Генпрокуратура: Расследование по исчезновению останков Хаджи Мурата не проводится

«Правоохранительные органы Гахского района Азербайджана не проводят расследование по исчезновению останков Хаджи Мурата».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, в правоохранительные органы Гахского района никаких обращений по поводу исчезновения останков Хаджи Мурата не поступало.

Напомним, что накануне российские СМИ сообщили о перезахоронении предполагаемых останков Хаджи Мурата на его родине в Хунзахском районе Дагестана, но официального подтверждения этому нет.

Отметим, что участник освободительной борьбы кавказских горцев середины XIX века, аварец Хаджи Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны. Но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв, Хаджи Мурат бежал и 5 мая 1852 года был убит в схватке с русскими казаками в Азербайджане, в Гахском районе, у села Тангыт.

Голова Хаджи Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Голову переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге (Россия). Могила Хаджи Мурата находится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана и является местом паломничества местных жителей, почитающих его за героизм и мужество в боях.

Хаджи Мурат широко известен благодаря одноименной повести русского писателя Льва Толстого.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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