Генпрокуратура: Расследование по исчезновению останков Хаджи Мурата не проводится

«Правоохранительные органы Гахского района Азербайджана не проводят расследование по исчезновению останков Хаджи Мурата».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, в правоохранительные органы Гахского района никаких обращений по поводу исчезновения останков Хаджи Мурата не поступало.

Напомним, что накануне российские СМИ сообщили о перезахоронении предполагаемых останков Хаджи Мурата на его родине в Хунзахском районе Дагестана, но официального подтверждения этому нет.

Отметим, что участник освободительной борьбы кавказских горцев середины XIX века, аварец Хаджи Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны. Но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв, Хаджи Мурат бежал и 5 мая 1852 года был убит в схватке с русскими казаками в Азербайджане, в Гахском районе, у села Тангыт.

Голова Хаджи Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Голову переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге (Россия). Могила Хаджи Мурата находится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана и является местом паломничества местных жителей, почитающих его за героизм и мужество в боях.

Хаджи Мурат широко известен благодаря одноименной повести русского писателя Льва Толстого.

Тимур Рзаев, Э.Т.