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Генпрокуратура на выборах в Совет старейшин Еревана зафиксировала 129 случаев нарушений – Предварительные данные

Сегодня в 11:01 ~ 1 минута на чтение 233
Генпрокуратура на выборах в Совет старейшин Еревана зафиксировала 129 случаев нарушений – Предварительные данные

На выборах в Совет старейшин Еревана по состоянию на 20:00, в целом, зафиксировано 129 нарушений, сообщила заместитель начальника управления по контролю и законности досудебного уголовного процесса Генпрокуратуры Шушаник Исраелян.

В воскресенье в Ереване прошли выборы в Совет старейшин, сообщают армянские СМИ.

По словам Исраелян, в частности, 14 нарушений касаются ограничения свободы выбора человека, 9 – дачи предвыборных взяток, 3 – призыва к осуществлению агитации, 30 – ошибок в составлении списков избирателей.

Также зафиксирован 21 случай повторного голосования, 19 случаев нарушения тайны голосования и 33 иных случая. 

Ранее полиция Армении сообщила, что по данным на 20:00 было получено 84 сигнала о нарушениях в ходе голосования, а Следственный комитет заявил о получении 23 материалов о нарушениях.

Отметим, что на выборах предвыборный блок «Мой шаг» (союз партий «Миссия»  и «Гражданский договор», возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном) одержал уверенную победу. 

Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам обработки всех бюллетеней блок набрал 81,06% голосов.

А.А.

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