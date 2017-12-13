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Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе провело благотворительную акцию - ФОТО

Сегодня в 12:45 ~ 1 минута на чтение 107
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе провело благотворительную акцию - ФОТО

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе провело во втором по величине городе штата Калифорния - в Сан-Диего - масштабную благотворительную акцию в связи с 14-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

По сообщению генконсульства, акция была проведена для одиноких и бездомных жителей города, для которых был накрыт стол, 1000 человек получили горячую еду.  

В ходе акции генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев и сотрудники генконсульства, присоединившись к волонтерам, приняли участие в раздаче еды.

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