Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе провело благотворительную акцию - ФОТО

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе провело во втором по величине городе штата Калифорния - в Сан-Диего - масштабную благотворительную акцию в связи с 14-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

По сообщению генконсульства, акция была проведена для одиноких и бездомных жителей города, для которых был накрыт стол, 1000 человек получили горячую еду.

В ходе акции генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев и сотрудники генконсульства, присоединившись к волонтерам, приняли участие в раздаче еды.