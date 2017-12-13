Генеральная Ассамблея ООН: Всемирный форум ключевая глобальная платформа для поощрения межкультурного диалога

На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшем 11 декабря 2017 года, была единогласно принята резолюция "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира".

Об этом сообщило Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ООН.

Впервые Генеральная Ассамблея посвятила отдельный параграф в резолюции Всемирному форуму по межкультурному диалогу, организуемому раз в два года Азербайджаном в сотрудничестве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией, Советом Европы и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры, и сослалась на Всемирный форум в качестве ключевой глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

В этой связи в резолюции упоминается доклад по данной теме Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором особо отмечается, что осуществляемый с 2008 года Бакинский процесс занимает центральное место в рамках усилий, предпринимаемых в поддержку диалога между культурами, а также содержится подробная информация о работе четвертого Всемирного форума по межкультурному диалогу, прошедшего в Баку в начале мая 2017 года.

Резолюция приветствует также декларации, принятые на глобальных форумах Альянса цивилизаций ООН, в числе которых и Бакинская декларация Альянса 2016 года. Азербайджанская делегация активно участвовала в переговорах по документу и стала одним из его соавторов.

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