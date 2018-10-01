Генерал МНБ шантажировал экс-полицейского, которого застал в отеле с двумя девушками

В Хазарском районном суде Баку завершилось рассмотрение гражданского иска бывшего сотрудника полиции Н.Керимова (имя его не называется из этических соображений – прим. авт.) против бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и его подчиненного, полковника Салима Мамедова.

Как сообщили 1news.az в суде, дело рассматривал судья Тарлан Акберов.

Согласно иску, истец требовал у бывших генерала и полковника 216 тысяч манатов в качестве компенсации морального и материального ущерба.

По версии экс-полицейского, подручные Акифа Човдарова ворвались в номер отеля, в котором он проводил время с двумя девушками, насильно забрали его и бросили в камеру МНБ. В качестве причины назвали долг некоей С.Рустамовой.

За освобождение экс-полицейского сотрудники МНБ потребовали у его родных 250 тысяч манатов. Начался торг, договорились на 80 тысяч, которые были переданы сотрудникам МНБ.

Хазарский районный суд, рассмотрев иск бывшего сотрудника полиции, не удовлетворил его.

Отметим, что 30 октября 2017 года А.Човдаров был приговорен к 12 годам лишения свободы с лишением его воинских и почетных званий, а также с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Его подельников, бывших сотрудников МНБ С.Мамедова приговорили к 11 годам, А.Алиева и О.Османова – к 5 годам лишения свободы.

Акиф Човдаров был арестован в ноябре 2015 года. Наряду с многочисленными жалобами предпринимателей, против А.Човдарова дали показания арестованные бывшие сотрудники Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ.

Акиф Човдаров обвинялся по статьям 145.3 («Незаконное лишение человека свободы»), 179.3.1, 179.3.2 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере»), 181.3.1, 181.3.2 («Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере»), 182.3.1, 182.3.2 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере»), 228.4 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия»), 302.1, 302.2 («Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации»), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой неоднократно, в крупном размере, с применением угроз»), 313 («Служебный подлог»), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия»).

В ходе следствия выяснилось, что А.Човдаров использовал спецназ бывшего МНБ, отбирая деньги у бизнесменов. Также А.Човдаров угрозами заставил экс-главу Бакметрополитена Таги Ахмедова заплатить ему крупную сумму денег. Его племянники Шовги и Эльшан Тагиевы были задержаны. В МНБ их избивали и подвергали пыткам, чтобы получить компромат на Таги Ахмедова. Э.Тагиева избили так, что он с черепно-мозговой травмой был доставлен в клинику.

От безысходности, для спасения родственников Таги Ахмедов был вынужден согласиться и отдать вымогателям 3 миллиона манатов. Его сын Руслан и племянник Али в апреле 2014 года встретились с А.Човдаровым в одной из его квартир в Баку и передали деньги – 1,2 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро и 300 тысяч манатов.

В ходе следствия также были получены многочисленные свидетельские показания о том, что Акиф Човдаров силой отнимал у предпринимателей имущество, землю и деньги.

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на основании судебного решения был наложен арест на принадлежавшее подозреваемым Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество в общей сложности на сумму 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Тимур Рзаев

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