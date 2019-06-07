Генерал-лейтенант Керим Велиев: Наши ветераны отважно сражались в Карабахской войне - ФОТО - ВИДЕО

По случаю праздника Рамазан 6 июня в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил состоялась встреча с группой инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семьями шехидов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, замминистра обороны, генерал-лейтенант Керим Велиев от имени руководства министерства поздравил ветеранов, пожелал им крепкого здоровья. Он рассказал об успехах Азербайджанской армии, боеготовности и морально-психологическом состоянии личного состава, реформах в армейском строительстве.

К. Велиев отметил, что основа внимания и заботы о лицах этой категории была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

«Повышение уровня жизни граждан, которые получили ранения в битве за территориальную целостность Азербайджана, ставших инвалидами при исполнении своих военных обязанностей, всегда находится в центре внимания государства. Наши ветераны отважно сражались в Карабахской войне. Вы всегда будете примером для наших военных, вы делитесь своим опытом с солдатами на линии фронта. Поэтому мы должны оберегать вас и всегда держать в центре внимания вопросы вашего социального обеспечения», - сказал Керим Велиев.

Председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Азербайджана Мехди Мехдиев также отметил высокую господдержку инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов: «Подписанный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Указ «О совершенствовании социальной защиты лиц, ставших инвалидами при защите Азербайджанской Республики от агрессии Армении» стал первым шагом к удовлетворению социальных потребностей инвалидов. Сегодня политика, проводимая в этом направлении, вступила в новый этап. Усиление социальной защиты ветеранов и инвалидов войны, а также семей шехидов, своевременное решение их проблем являются основными приоритетами социальной политики Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева».

Другие выступившие отметили свою готовность бороться за освобождение наших оккупированных земель под руководством Верховного главнокомандующего и выразили благодарность Президенту Азербайджана и руководству Министерства обороны за заботу и внимание к ветеранам войны и семьям шехидов.

В завершении мероприятия по случаю праздника Рамазан от имени Верховного главнокомандующего участникам были вручены подарки, сделано фото на память.

1news.az