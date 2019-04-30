Гендиректор Xiaomi проспорил 148 миллионов долларов

Предприниматели заключили пари в 2013 году. Тогда в эфире одного из телеканалов глава Xiaomi заявил, что через пять лет доход его компании превзойдет финансовые результаты Gree Electric. Дун Минчжу предложил поспорить на один юань, Лэй Цщюнь поднял ставку до миллиарда.

Согласно отчету компании, за прошлый год Gree Electtric заработала 198 миллиардов юаней (29,4 миллиарда долларов). Xiaomi за тот же период заработала примерно на 20 миллиардов юаней меньше.

Как отмечает агентство, при заключении пари оппоненты не обговорили конкретные показатели выручки, и неизвестно, станет ли Лэй Цзюнь выплачивать проспоренную сумму.

РИА Новости