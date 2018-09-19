Гендиректор TANAP награжден орденом «Достлуг»

меньше минуты на чтение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хусейна Салтука Дюзйола орденом «Достлуг».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в своевременном и качественном исполнении проекта Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) наградить генерального исполнительного директора проекта Хусейна Салтука Дюзйола орденом «Достлуг».

President.az