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«Gelandewagen перевернулся в воздухе»: Водитель спровоцировал ДТП в Баку – ВИДЕО

Сегодня в 16:04 ~ 1 минута на чтение 434
«Gelandewagen перевернулся в воздухе»: Водитель спровоцировал ДТП в Баку – ВИДЕО

Видеокамера службы «Безопасный город» МВД зафиксировала серьезную аварию, произошедшую ночью в Баку.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, автомобиль марки Mercedes-Benz Gelandewagen, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости протаранил ехавший на свой «зеленый» автомобиль Renault Duster.

После этого Gelandewagen несколько раз перевернулся в воздухе и «улетел» на тротуар. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал, но машинам причинен серьезный материальный ущерб. Что интересно, как видно на видео, водитель Renault Duster тоже оказался не без греха, так как перевозил пассажира в багажном отделении, что строго запрещено правилами.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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