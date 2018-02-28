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ГЭЦ обратится в Тарифный совет в связи с ценой за участие в экзаменах

28 Февраля, 2018 в 19:52 ~ 1 минута на чтение 573
ГЭЦ обратится в Тарифный совет в связи с ценой за участие в экзаменах

«С нашей стороны будут подготовлены обоснованные предложения по поводу выделенных для экзаменов финансов и по другим вопросам».

Об этом сообщила Председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде.

Она сказал, что новые предложения будут представлены в Тарифный совет в следующем году.

М. Аббасзаде также напомнила, что в 2019 году на выпускных и приемных экзаменах в вузы будет применяться новая модель: «В связи с этим мы проводим семинары в регионах. Главная цель этих семинаров – повысить уровень подготовки учителей в связи с применением новых оценочных методов».
 
Отметим, в марте 2017 года Тарифный совет, учитывая обращение и предложения ГЭЦ, классифицировал тарифы на платные услуги в связи с приемом студентов по 9 группам. Тарифный совет определил цены за участие в экзаменах от 10 до 100 манатов.

АПА

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