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Газпромбанк и Международный банк Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в 10:30 ~ 2 минуты на чтение 283
Газпромбанк и Международный банк Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

В Баку 30 мая 2019 года в ходе выставки «Нефть и газ Каспия» Газпромбанк и Международный банк Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве.

Со стороны МБА документ подписал председатель правления Аббас Ибрагимов, со стороны Газпромбанка – заместитель председателя правления Алексей Белоус.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон с целью потенциального финансирования инвестиционных и других коммерческих проектов в Азербайджане. Среди приоритетных направлений сотрудничества стороны выделили нефтехимическую и нефтегазоперерабатывающую промышленности, сельское хозяйство, транспорт и связь. Кроме того, банки проявили заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере банковского сопровождения контрактов, финансового консультирования и деятельности на рынках капитала, а также выразили намерение оказывать взаимную поддержку и содействие по вопросам развития и продвижения системы расчетов в национальных валютах Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Ожидается, что Банк МБА-Москва, дочерняя структура Международного банка Азербайджана в России, также примет участие в ряде совместных проектов с Газпромбанком.

Председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил, что банк придает большое значение развитию отношений с иностранными финансовыми институтами: «Мы постоянно расширяем наши связи с международными партнерами и всегда стараемся оценить новые возможности для сотрудничества. Азербайджан и Россия имеют широкие экономические и торговые связи, и мы надеемся, что партнерские отношения и совместные проекты между Международным банком Азербайджана и Газпромбанком внесут свой вклад в их дальнейшее развитие».

Заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус отметил: «Азербайджан – одна из динамично развивающихся стран СНГ, с которой Газпромбанк связывают многолетние деловые и дружественные отношения. Реализация совместных с Международным банком Азербайджана масштабных проектов финансирования позволит обмениваться накопленной экспертизой и придаст новый импульс развитию республики».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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