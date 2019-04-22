Газета Israel Hayom: «Азербайджан - святая Страна огней» - ФОТО

Во влиятельной израильской газете «Israel Hayom» вышла статья «Азербайджан - святая Страна огней».

Представляем данную статью вниманию читателей.

Экскурсия по улицам красивого города Баку заставит вас отключиться от постоянного образа Кавказа как восточной части Запада. На следующей неделе в столице Азербайджана пройдет гонка «Формула-1», город готовится к важному международному спортивному мероприятию. Находясь несколько часов в Баку, мы видим красивые современные архитектурные здания, огромные дворцы, освещенные широкие проспекты, рестораны со всех сторон, кафе и бары, цены на которых доступны для любого израильского туриста, посещающего Азербайджан.

Мы, израильские журналисты, приехали сюда, чтобы увидеть, понять и поближе взглянуть на территориальный конфликт, от которого Азербайджан страдает на протяжении последних 30 лет. Мы увидели сложное состояние страны, страдающей от оккупации, страны название, которой означает «земля хранящая огонь».

Баку: от гармонии - к сердцу конфликта

Мы приехали в величественную мечеть Гейдар, четыре минарета которой поднимаются на высоту 95 метров. Когда солнце освещает это архитектурное чудо, трудно не почувствовать всю религиозную силу Вселенной, возвышающихся над жизнью. Мечеть названа в честь Общенационального лидера страны, легендарного Президента Азербайджана Гейдара Алиева. Мечеть состоит из трех этажей, где также молятся женщины, вмещает 3500 человек, но самое удивительное, что мы обнаруживаем в мечети, это не огромный ковер площадью 900 квадратных метров, который сразу бросается в глаза при входе, а редкая и уникальная религиозная гармония этой замечательной страны, которую нигде в мире больше невозможно увидеть и почувствовать.

У входа в мечеть нас встречают два имама - Хафиз Аббасов (шиитский) и Ахунд Рауф (суннитский) и другие высокопоставленные представители религиозных конфессий, в том числе глава горских евреев и глава албанской католической церкви. Азербайджанцы очень гордятся тем, что являются первой светской, парламентской страной исламского мира, где существует полное разделение религии и государства.

Мысль о такой гармонии может существовать между людьми всех религий (в стране действуют 955 зарегистрированных религиозных организаций), что одновременно странно и вполне логично. «Причина, по которой это работает, и то, что здесь есть гармоничная религиозная и национальная толерантность заключается в том, что Азербайджан всегда был уникальным местом мультикультурализма», - объясняет глава Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов. «Из-за географического расположения на перекрестке культур и религий, в Азербайджане проживают представители многих национальностей и религий, а политика мультикультурализма поднята на уровень официальной государственной политики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев одинаково относится к представителям всех религий и проводит очень мудрую политику, которая способствует единству, миру и спокойствию между народами и конфессиями».

Мы покидаем комфортный Баку и его освещенные ночи и едем по длинным прямым дорогам к границе территорий Азербайджана, оккупированные Арменией – кровоточащей ране в сердце «Страны огней», которая физически разрывает ее на две части.

Пейзаж однородный, черная и обильная земля, несколько сельскохозяйственных поселений и дорожных станций, домашние животные на обочинах дорог, и, прежде всего, где-то на горизонте, далекие горы поднимаются как угроза сверху. В хаосе, возникшем еще до распада Советского Союза в 1988 году, этнические конфликты вспыхнули между армянским и азербайджанским населением в регионе Южного Кавказа. Это исторический факт, что 250.000 азербайджанцев были изгнаны из Армении. В феврале 1992 армянские вооруженные формирование совершили массовую резню и уничтожили в одну ночь 613 мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы. В результате этнической чистки, совершенной Арменией, 750.000 азербайджанцев из Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов были изгнаны со своей собственной земли.

Тертерский район: человеческая грусть на границе

В четырех километрах от границы с оккупированными территориями Азербайджана нас встречает дружелюбный глава Тертерского района Мустагим Мамедов.

Когда Мамедов сообщает, что во время военных действий ракеты приземлялись в Тертере со всех сторон, мы почувствовали себя как в Израиле.

Глава района отвез нас к памятнику «Марага», установленному армянами к 150-летию их переселения из Ирана и Турции на территорию Азербайджана. Победившая в русско-иранской войне Россия осуществила массовое переселение армян на территорию Азербайджана. Большая часть армян была переселена в нагорную часть древнего региона Азербайджана.

Эти события неумолимо подтверждает ряд неопровержимых фактов. Одним из наиболее весомых является возведенный в 1978-м году в селе Марага Агдаринского района Карабаха памятник в честь 150-летия переселения армян из Ирана в село Марага. Когда армяне уходили, они разрушили этот исторический памятник.

Чувство исторической справедливости является источником силы для азербайджанцев, которые с болью в сердце рассказывают о конфликте с Арменией. Во время нашего визита они снова и снова рассказывали нам историю своей страны, включая поход Александра Македонского в этот регион. Мы слышали от людей, что крупнейшее в регионе Сарсангское водохранилище, расположенное на реке Тертер на территории оккупированного Арменией Нагорного Карабаха, позволяет аккумулировать до 560 тыс. кубометров воды. В советские времена эти ресурсы выделялись на орошение около 130 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В период войны 1992-1994 гг. за обладание водохранилищем велись ожесточенные бои, в результате которых Армения оккупировала эту территорию, сегодня она контролирует этот водоемом и перекрывает водные источники для азербайджанских фермеров и сельскохозяйственных угодий. В результате оккупации, сельское хозяйство резко сократилось, и, чтобы предотвратить кризис, азербайджанское правительство экономически стимулирует сельское хозяйство в этом регионе, предоставляя все необходимые субсидии для развития этой сферы. Вместо водных источников Сарсангского водохранилища азербайджанские фермеры орошают поля артезианской водой, которую они с большим трудом поднимают из-под земли.

Это экономическая цена конфликта для Азербайджана, который производит очень дешевую сельскохозяйственную продукцию при огромных инвестициях, получаемых из нефтегазовой прибыли страны. Именно так я понял из беседы с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым, который в первую очередь выразил свое восхищение возможностями и технологическими способностями Израиля в области управления водными ресурсами. Когда я спросил главу Тертерского района о том, покидают ли молодые люди эту сельскохозяйственную периферию и переезжают ли в большой город Мустагим Мамедов сказал: «Все, что вы видите в Баку, у нас есть и здесь и даже больше»

Едем в село Гасангая. В 2016 году, накануне четырехдневной апрельской войны, в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными формированиями погибла 16-летняя Турана Гасанова. Молодая девочка, которой бы еще жить и жить, стала жертвой армянских оккупантов. Встречаемся с ее родителями. Они рассказывают все, что было с огромной болью и грустью в глазах. Показывают нам брата погибшей - 32-летний Азад Гасанов подорвался на противопехотной мине на линии соприкосновения войск, ему ампутировали ногу. Вид руин душераздирающий, мы сопереживаем и реально понимаем какое чувство несчастья и человеческой грусти переживают люди, изгнанные из собственных земель.

Лелетепе: между двумя горами

«В начале апреля 2016 года армяне, как всегда ночью, совершили свои обычные провокации на линии фронта, но на этот раз мы решили ответить жестко и с большой силой», - сказал майор Таир, который, в отличие от многих солдат, с которыми мы встречались, выглядел очень уверенно и улыбался. «Освобожденная нами высота Лелетепе обеспечивает нашим силам возможность наблюдения и огневого контроля над населенным пунктом Горадиз, местностью вокруг города, далее на Физулинском направлении и снимает угрозу обстрела противником важного железнодорожного узла Горадиз, а также лишает противника возможности скрытного сосредоточения и выдвижения на этом направлении». Операция Лелетепе для азербайджанцев является эквивалентом завоевания Израилем горы Хермон - битвы, которая является источником гордости для всех израильтян.

Мы сидим у Лелетепе с солдатами и традиционно пьем горячий, крепкий азербайджанский чай с незабываемо вкусным вареньем. Церемония, без которой ни один азербайджанский хозяин вас никуда не отпустит. Я сижу и наблюдаю над этой долиной, смотрю вниз и понимаю, что вершина Лелетепе доминирует над обширной территорией. Из-за извилистого рельефа, естественных препятствий и резких искусственных изгибов даже новому японскому джипу трудно будет пройти узкую дорогу в гору. В 1993 году армяне захватили эту вершину горы, создав укрепленную позицию, почти непробиваемую, почти непобедимую.

Азербайджанские солдаты и офицеры гордятся тем, что освободили укрепленный комплекс в течение 20 минут. Топография вокруг аванпоста показывает, что это были просто супергерои своей страны. Будучи частью Армии Обороны Израиля, я просто восхищен смелостью азербайджанских солдат. Я пытаюсь понять, как происходило сражение и как азербайджанским солдатам-супергероям удалось захватить укрепленный армянский форпост. Спустя долгое время я обнаружил, что согласно иностранным СМИ, этой мужественной битве азербайджанских солдат и их героизму помогла израильская военная технология, о которой никто не любит говорить.

Ашагы Абдурахманлы

В этом селе мы встретились с президентом Международного Евразийского фонда печати (МЕФП), заместителем председателя Совета печати Азербайджана Умудом Мирзоевым, который предложил отвезти нас в своею бывшее уничтоженное армянами село. Этот пожилой и светлой души человек тронут до слез: «Здесь была моя школа, здесь был мой дом, это был дом родителей моей супруги, здесь мы в детстве играли в футбол», и перед красивым зеленым холмом добавляет: «Здесь я выполнил волю своего отца. Когда он умирал завещал похоронить его в нашей деревне, на нашей земле. Он сказал мне: «Сын мой, процесс освобождения земель Азербайджана начался, и я верю, что все наши земли в ближайшем будущем будут освобождены, похорони меня в нашей деревне».

Мы шли по разрушенному селе и видели уничтоженные дома, школы и разбитые надгробия. Надгробия были варварски изуродованы. Это что-то ужасное, армянские снайперы намеренно стреляют даже в мертвых. Солдаты, сопровождающие нас, инструктируют Умуда наклониться, но эмоциональный Умуд отказывается и стоя перед могилой, заявляет о своей верности и преданности своей земле, земле своего прадеда, деда и отца, своей стране и азербайджанскому народу.

Джоджуг Мерджанлы

«Я не герой, я остался здесь, потому что это моя земля, - говорит Октай, который, несмотря на свою скромность, определенно является местным героем. – Между 1994 и 2016 годами армянские вооруженные формирования почти каждый день обстреливали нашу деревню. Жителям было ясно, что это была психологическая война с использованием боевых патронов. Армяне превратили эту знаменитое село Джоджуг Мерджанлы в живой полигон для своих солдат с поста Лелетепе».

В этой непростой ситуации, более 1000 сельских жителей временно покинули свои дома и земли и переехали в более безопасные мирные места. Последним, кто остался и даже отказался быть эвакуированным, был наш скромный герой Октай. В течение 22 лет он продолжал работать на своей земле и воспитывать детей, завел собственное фермерское хозяйство, не смотря на постоянную опасность для жизни. Его дети посещали школу в далеком селе, и когда мне стало интересно, я спросил приходили ли друзья его детей поиграть в эту заброшенную, забытую Всевышним деревню. Октай иронично улыбнулся: «Дети есть дети, конечно приходили.»

После полного поражения армянских оккупационных сил в битве при Лелетепе азербайджанское правительство и государство восстановили деревню. В результате получилась красивое, я бы сказал фантастическое село.

Все село служит отличной презентацией для иллюстрации прошлого. Стены местной школы украшены фотографиями национальных героев, которые отдали свои жизни за освобождение этого села во время боевых действий. Здесь я понимаю, почему для азербайджанского народа было так важно, чтобы мы, израильские журналисты, увидели это село, потому что у них сегодня нет ничего более важного, чем живое повествование, обрамляющее их историю как феникса, восставшего из советского пепла и восстанавливающего свое будущее.

Трудно не почувствовать лицемерие мира, если сравнить историю беженцев и вынужденных переселенцев, живущих по всему Большому Азербайджану с израильско-палестинским конфликтом. В то время как палестинцы не отпускают ржавые ключи от домов прабабушек и дедушек, и мир гудит вокруг них в заголовках, азербайджанцы просят совсем немного - мирового внимания. Они хотят, чтобы мир знал об оккупации азербайджанских территорий, о проблемах одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов Азербайджана.

Что еще более важно, азербайджанцы хотят, чтобы в мире обратили внимание не только на катастрофу азербайджанского народа, но и на восстановление и реабилитацию деоккупированных территорий, которое обеспечивает государство, особенно на то, как они пытаются решить межнациональный конфликт, не нагнетая ненависти между народами.

Снова и снова наши азербайджанские друзья с гордостью рассказывали нам о том, что несмотря на этническую чистку со стороны армян и разрушение всех мечетей в Армении и в Нагорном Карабахе, азербайджанцы не только не изгнали армян, проживающих в Азербайджане, но даже восстановили и отремонтировали Армянскую Церковь, расположенную недалеко от Старого Города в самом центре Баку. Мы лично стали свидетелями рассказанного.

Как резюмировал Замин, директор школы в Джорджуг Марджанлы: «Я ненавижу армянского солдата, оккупировавшего мою землю, но у меня нет ненависти к армянскому народу в целом».

Так, куда все это идет? Во время нашей поездки в Москве проходила встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Похоже, азербайджанцы не заинтересованы в продолжении конфликта.

Арье Гут, эксперт по израильско-азербайджанским отношениям, разъясняет позицию Азербайджана, согласно которой дипломаты прячутся между словами: «Это факт, что более 20 процентов территории Азербайджана находится под армянской оккупацией. Это незаконная оккупация. Есть четыре резолюции СБ ООН, которые не признают армянскую оккупацию и контроль над этими территориями.

Несмотря на четкие призывы международных организаций к Республике Армения вывести войска из Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов Азербайджана, армянские силы продолжают оккупацию азербайджанских территорий, продолжают стрелять и нарушать режим прекращения огня.

Однако Баку также пытается решить вопрос мирным путем. Все прекрасно понимают, что без поддержки третьей страны нищая и бедная Армения не смогла бы оккупировать 20% территории Азербайджана. И терпение Азербайджана на пределе. Официальный Баку неоднократно заявлял и предупреждал Армению, что он никогда не согласится с существующим статус-кво. Однако бредовые заявления военного и политического руководства Армении указывают на их обеспокоенность, страх и панику».

Эти слова израильского эксперта подтверждают слова молодого школьника из пограничного региона Тертер, с которым я встречался, когда он должен был сдавать экзамен на аттестат зрелости. На мой вопрос как закончится данный конфликт, он ответил: «У нас нет намерения претендовать на чужие земли. Оккупированные Арменией земли - это наша земля, и мы никогда не откажемся от нее. Если надо мы будем воевать и в конце концов они сдадутся или заплатят большой кровью», – сказал азербайджанский школьник.

Расставание c Баку: на пути к демократии

Азербайджанцы очень хорошо осознают и понимают геополитическую карту региона. Во время визита мы постоянно слышим их огромную признательность Израилю за поддержку. Это мы слышали во время встречи с помощником Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасановым: «Азербайджан считает Израиль дружественной страной и стратегическим партнером. Буквально на днях в Израиле прошли внеочередные парламентские выборы, действующий премьер Биньямин Нетаньяху в пятый раз победил и возглавил правительство. Мы с большим уважением относимся к выбору израильского народа. Нетаньяху был первым высокопоставленным израильским чиновником, который посетил Азербайджан в 1997 году и встретился с Гейдаром Алиевым.

Наши особые стратегические отношения начались после этого исторического визита израильского премьер-министра. Затем Биньямин Нетаньяху совершил первый рабочий визит в Азербайджан в декабре 2016 года, продемонстрировав тем самым курс на дальнейшее сближение Баку и Тель-Авива. Мы с большим уважением и почтением относимся к израильскому главе правительства. Мы знаем какое теплое и человеческое уважение испытывает Биньямин Нетаньяху к нашей стране и к нашему Президенту.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Израилем успешно развиваются по всем направлениям. Также хочу заметить, что в настоящее время 65 процентов потребляемой в Израиле нефти поступает из Азербайджана, который является важнейшим покупателем продуктов израильских высоких технологий.

Мы и дальше будем продолжать работать над укреплением и углублением отношений Израиля и Азербайджана во всех областях».

Наша последняя встреча в столице Баку – с заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым. Во время встречи господин Гаджиев рассказал нам об уникальном статусе Азербайджана в начале XXI века и стратегической важности отношений между двумя нашими странами.

«С момента восстановления государственной независимости в 1991 году, у Азербайджана сложились особые отношения с Израилем. Израиль был одним из первых стран, признавших нашу независимость. У нас прекрасные экономические, политические военные, культурные и торговые отношения. Прямые и полные авиарейсы, что доказывает, что существуют отличные стабильные отношения. Прямо перед Песахом в один день из Тель-Авива в Баку вылетело на отдых 1000 израильских туристов посредством азербайджанских авиалиний».

Когда мы задаем ему вопрос о демократических преобразованиях в Азербайджане Хикмет Гаджиев справедливо отвечает: «Мы находимся на пути к тому, чтобы стать демократическим государством, не каждая страна адаптирована к одной и той же демократической модели. Нашей демократии только 27 лет. Демократия - это состояние сознания, и если вы посмотрите на гражданские права, религиозные права, политические права, вы обнаружите, что Азербайджан иногда страдает от несправедливого имиджа, и поэтому мы ценим тех из вас, кто приезжает, знакомится со страной, понимает проблемы страны, объективно их оценивает и очень близко видит истину».

Хикмет Гаджиев с энтузиазмом рассказал нам об открытии кошерного ресторана в Баку что еще раз подчеркивает и показывает насколько важен израильский туризм, равно как и технологии, которые Израиль предоставляет Азербайджану – начиная от сельского хозяйства, медицины и до современного оружия.

«Азербайджан здесь на этой геополитической карте на своем месте, и я всегда в шутку говорю, что, если вы посмотрите на карту, моя страна похожа на птицу, летящую с востока на запад, и если вы оборвете ей одно крыло, она не полетит. Именно поэтому мы говорим что нам нужны оба крыла», - отмечает заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

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