Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.

В сезоне-2018/19 "россонери" под руководством 41-летнего специалиста заняли пятое место и завоевали путевку в Лигу Европы.

"Мне нелегко далось это решение. Но я сделал осмысленный выбор. Я провел на посту главного тренера "Милана" 18 месяцев. И это было незабываемо. Я отдавал всего себя, работая в клубе", – цитирует наставника клуба La Repubblica.

Также он заявил, что мог бы не разрывать контракт с клубом, но для него денежный вопрос никогда не являлся главным в отношениях с "Миланом". Напомним, что соглашение "россонери" с Гаттузо истекает летом 2021 года.

Vesti.ru