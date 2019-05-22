Гарольд Кейн: «Из-за Narco Karabakh мне написал помощник президента Армении и звонил конгрессмен США»

Интервью с автором книги Narco Karabakh Гаррольдом Кейном.

В начале года в информационном пространстве Южного Кавказа в буквальном смысле взорвалась бомба.

В свет вышла книга под громким названием Narco Karabakh, автор которой описал чудовищные подробности незаконной деятельности армян в Нагорном Карабахе, в которую оказались вовлечены как представители армянских властей во главе с Кочаряном и Саргсяном, так и международные преступные группировки армянской мафии, чьи щупальца простираются от улиц Ханкенди до европейских столиц.

Читайте об этом:

Narco Karabakh: британский исследователь раскрыл преступные схемы на оккупированных территориях Азербайджана – ФОТО

Автор исследования, Гаррольд Кейн, не стал скрывать, что данное имя является псевдонимом, и взято оно было по той простой причине, что он опасался за свою безопасность.

Под видом любопытного туриста Кейн провел в Армении немало времени, совершал неоднократные поездки в Карабах, забирался в самые отдаленные уголки, получить доступ в которые непросто.

Фотографии, сделанные Гаррольдом Кейном в оккупированном Нагорном Карабахе

В течение этого времени Кейн пообщался с многочисленными людьми, среди которых участники или свидетели событий последних двух десятков лет. Многие источники говорили лишь при условии сохранения полной секретности, поскольку их сотрудничество с автором проекта противоречило их статусу или могло нести угрозу.

В результате книга получилась не просто интересной, но и захватывающей. В ней, наряду с сухими фактами, также представлены истории обычных людей, пострадавших в результате конфликта.

Есть в книге рассказ о девушке по имени Алия, подсаженной на иглу сутенерами в Ереване и отправленной в ужасное путешествие по борделям Европы. Есть и истории о людях, страдающих от онкологических и прочих заболеваний, участившихся в результате отравления территории вокруг золотых рудников Карабаха токсичными веществами.

На фото: офис компании Base Metals незаконно осуществляющая добычу металлов в Нагорном Карабахе

О том, как было принято решение о написании данной книги, и о многом другом мы побеседовали с ее автором Гаррольдом Кейном, который после долгих уговоров согласился ответить на наши вопросы, направленные ему по электронной почте на адрес [email protected], указанный на сайте книги, на котором в бесплатном доступе содержится весь ее контент.

- Господин Кейн, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Хотелось бы поинтересоваться, чем именно вас заинтересовала тематика Нагорного Карабаха?

- Уже почти два десятка лет я изучаю Кавказский регион. Правда, мой интерес поначалу был связан с другими проектами.

На протяжении нескольких лет я писал в несколько британских газет в качестве колумниста. Затем мне довелось поработать в качестве советника ряда европейских чиновников, отвечающих за регион Южного Кавказа. Я неоднократно посещал Баку и Ереван. Но вот в Карабахе мне прежде бывать не доводилось.

Сами понимаете, невозможно не заинтересоваться этой тематикой, если ты настолько погружен в реалии региона. Более того, мне не раз доводилось контактировать с вынужденными переселенцами. Должен сказать, что, несмотря на заботу, которую проявляет о них Азербайджанское государство, их трагедия не может оставить нормального человека равнодушным.

- И когда вы впервые решили написать книгу о беззаконии, которое творят армяне в оккупированном Нагорном Карабахе?

- Все произошло случайно, после одной встречи в Лондоне. Я работал над совершенно другим проектом, связанным с жертвами сексуальной эксплуатации – женщинами, которые оказались вовлечены в эту опасную сферу против своей воли.

В ходе опроса жертв траффикинга я столкнулся с очень странной аномалией – сразу несколько девушек оказались родом из Армении. При более детальном опросе выяснилось, что в Армению они переехали из Нагорного Карабаха. Я стал активно изучать данный вопрос и в результате обнаружил, что огромное количество армянских женщин «трудится» в качестве секс-рабынь на огромной географии – от ОАЭ до Испании. Истории нескольких из них я отразил на страницах своей книги.

Практически всех их толкнули на эту опасную стезю бедность и безысходность. Некоторых в сексуальное рабство продали их родные. Представляете?! В XXI веке в, казалось бы, европейской стране родные продают дочерей, чтобы те занимались проституцией.

В общем, эти истории меня потрясли, и я начал «копать». То, до чего мне удалось докопаться, не может не шокировать.

Фотографии, сделанные Гаррольдом Кейном в оккупированном Нагорном Карабахе

Я сам отец дочерей, и то, что предметом торга являются девочки их возраста, потрясло меня до глубины души. Их сажают на иглу, а затем отправляют в бордели Лондона, Мадрида, Берлина… Как я описываю в своей книге, за всем этим стоят очень серьезные люди из армянской мафии, раскинувшей щупальца по всей Европе и связанной с людьми в армянском правительстве. В исследовании Narco Karabakh я привожу конкретные имена и факты.

- Господин Кейн, но ваша книга – это не только история о торговле людьми. Немного поражает широта преступлений, о которых вы пишете. Это и торговля оружием, и траффикинг, и отмывание денег, и разграбление природных ресурсов. Не многовато для одной книги?

- Как я уже отмечал, предмет заинтересовал меня именно на почве сексуальной торговли, процветающей в Армении. Поначалу это был личный опыт взаимодействия с жертвами траффикинга в рамках совершенно другого проекта. Затем я почерпнул немало информации по этому поводу из документов Wikileaks, в которых было множество свидетельств торговли молодыми девушками из Армении и Карабаха, о которых писали американские дипломаты в своих депешах в Вашингтон.

Вообще, удивительно, что люди не осведомлены об этой теме, хотя даже в англоязычной прессе об этом немало публикаций. Кстати, очень интересные расследования о вовлечении армянских девушек в проституцию на Ближнем Востоке в свое время публиковал сайт Hetq.am. Эти ребята сделали очень многое, чтобы пролить свет на различные преступления режима Саргсяна. Не знаю, кто они, но хочу выразить им признательность за смелость и объективность.

Так вот, после всего этого я связался со своим старым другом, долгое время работавшим агентом ЦРУ на Балканах, который также помог мне в исследовании. Он очень точно указал мне направление, в котором следовало двигаться.

- В своей книге вы отмечаете, что Нагорный Карабах – это своего рода инструмент в руках армянской политической элиты, который она использует чуть ли не в качестве личного бизнес-предприятия…

- Я в этом убежден на сто процентов. И об этом свидетельствуют мои наблюдения. Все сферы жизни в этом оккупированном регионе подконтрольны властям в Ереване, и именно они осуществляют эффективный контроль над всей территорией Нагорного Карабаха. То же самое относится и к прилегающим районам.

Давайте я приведу вам простой, но очень яркий пример.

Природные ресурсы любой нации являются общественным достоянием, которое используется для социально-экономической выгоды как нынешнего, так и будущего поколений. Есть признанная на международном уровне территория Азербайджана, которая оккупирована армянскими войсками – это засвидетельствовано в решении Европейского суда и резолюциях ООН. Есть природные ресурсы, расположенные на этой территории.

Кто-то может объяснить, по какому праву Ереван распоряжается – кто и как будет добывать эти полезные ископаемые? Ведь именно там принимается решение, кого допустить к добыче драгоценных металлов, а кого – нет. Именно с высшей политической элитой Еревана, в том числе Кочаряном и Саргсяном, были связаны практически все компании, которые нещадно эксплуатировали рудники Карабаха.

Скажите мне откровенно, стали бы после этого эти люди реально обсуждать мирный процесс? Они же делали миллионы на вывозе карабахского золота. Я в деталях описал схему, которую они используют для этих операций. Большую роль играет и армянская диаспора в Ливане, контролирующая серьезный объем ближневосточного рынка драгметаллов.

Но вопрос не ограничивается только экономическим аспектом. Возьмите то же Зодское месторождение… Армяне настолько «увлеклись» высасыванием драгоценных металлов, что фактически отравили воду и почву вокруг рудников. Содержание ртути зашкаливает, количество онкологических заболеваний выше нормы. Дефекты у новорожденных тоже.

- Вы упомянули схемы, в которые вовлечены армяне Ближнего Востока. Можно об этом поподробнее?

- Вам, наверное, интересно, каким образом Армении удается отмыть золото, фактически украденное в Нагорном Карабахе? Схема действительно любопытная. Незадекларированное золото фактически контрабандным путем вывозится в Ливан, где под видом ливанского продается армянами, контролирующими большие объемы рынка драгметаллов в Бейруте.

Ранее в эти схемы активно был вовлечен «Канадский Ливанский Банк», который, однако, был фактически закрыт под нажимом администрации Обамы по причине отмывания денег «Хезбаллы». Банк получал существенный процент от подобной деятельности. Услуги по отмыванию средств, как вы догадываетесь, стоят недешево.

Фактически, клика Кочарян - Саргсян помогала банку террористов из «Хезбаллы» делать деньги на карабахском золоте. Вот такая вот любопытная связь.

- Какой была реакция на книгу?

- Для начала отмечу, что книгу (как электронную, так и печатную версию) мы разослали тысячам получателей по всему миру. Среди получателей – крупнейшие исследовательские центры, политики, НПО, государственные органы, библиотеки и многие другие лица и организации, которых могла заинтересовать данная тема.

Откликов было немало. В том числе и из Армении и Азербайджана. Я получил письма благодарности, в том числе от ваших министров и депутатов.

Мне написал один из помощников президента Армении, которого, как я понимаю, эта тема также заинтересовала.

Совсем недавно у меня был почти получасовой разговор с одним из старейших американских конгрессменов, который задал мне уйму вопросов по книге. Мне кажется, кто-то из его помощников очень внимательно с ней ознакомился.

Я надеюсь, что все эти официальные лица, которые потратили время и изучили мою работу, сделают для себя определенные пометки и используют их в борьбе с незаконными схемами, которые были созданы предыдущими армянскими властями в оккупированном Карабахе.

Ведь в результате этой незаконной деятельности, например, торговли наркотиками, гибнут люди и в США, и в Европе, и в самой Армении.

Я желаю новым властям этой страны смелости, которая поможет им перестать закрывать глаза на несправедливость.

- А какие-то контакты с представителями Азербайджана у вас были? Кто-то желал поддержать проект?

- Если вы намекаете на финансовый аспект, то сразу же отвечу отрицательно. Книга не имеет финансовой связи с Азербайджаном. Однако не могу не отметить, что уже после ее издания ко мне поступило предложение о переводе ее на русский и азербайджанский языки. Независимо друг от друга с данным предложением обратились два издательских дома, расположенных в Баку. Обоим мы абсолютно бесплатно дали право на перевод – одно издательство занялось азербайджанской версией, второе - русской.

Я предложил им, после того как продажи окупят их расходы, передавать часть прибыли вынужденным переселенцам, пострадавшим от армянской оккупации. Надеюсь, переведенную на эти языки книгу читатели увидят уже в этом году.

- Вы не раз посещали Нагорный Карабах. Что скажете? Каковы ваши впечатления?

- Я родился и вырос в Лондоне. Как европеец, посетивший не один десяток стран, могу сказать с уверенностью, что квазигосударственное образование в Нагорном Карабахе производит одно из самых удручающих впечатлений. Это какая-то, простите, дыра, где время, похоже, остановилось на рубеже 80-90-х годов.

Фотографии, сделанные Гаррольдом Кейном в оккупированном Нагорном Карабахе

Разваливающаяся архитектура советской эпохи, полумертвая экономика, повсеместная безработица, молодежь без надежды на будущее в глазах.

Это все жутко контрастирует с роскошью, которой на протяжении многих лет окружала себя правящая элита Армении. В действительности, этому есть очень простое объяснение – население Карабаха их совершенно не интересовало. Для них это был весьма прибыльный проект. Находящийся вне какой-либо юрисдикции Нагорный Карабах – это плацдарм для торговли наркотиками, траффикинга, контрабанды оружия и, конечно же, высасывания природных ресурсов. Они неплохо «устроились».

Не будь этого конфликта, уверен, люди здесь жили бы гораздо лучше. О чем, кстати, они вспоминают в частных беседах. Мне не раз приходилось выслушивать исповеди представителей старшего поколения о том, как им хорошо жилось до войны.

- А что еще они говорили на этот счет? Не чувствовалось разочарование?

- Лично я в целом настроен оптимистично. И основанием для подобного оптимизма служат мои наблюдения. Изменилось отношение людей к конфликту. Во всяком случае в Армении это явно ощущается. Я посещал ее несколько раз за последние 10-15 лет и могу с уверенностью сказать, что если раньше в отношении конфликта чувствовались какая-то эйфория и эмоциональность, то теперь такой «заряженности» в людях нет. Чувствуются усталость и желание переключиться на обсуждение других тем. Похоже, люди все отчетливее понимают, что правящая клика использовала конфликт в личных интересах, а расплачиваться – личным благосостоянием и жизнью сыновей - пришлось обычным людям.

Хочется пожелать простым армянам, чтобы их новые лидеры подобно прежним не превратили конфликт в инструмент личного обогащения, и тогда, возможно, в регионе воцарится мир.

- Намерены ли вы продолжать исследование нелегальной деятельности армян в Карабахе? Возможно, уже по отдельно взятым направлениям.

- Это хороший вопрос. И мне хотелось бы ответить на него утвердительно. Все зависит от времени и моей загруженности. В настоящее время я завершаю несколько международных проектов, которые также посвящены горячим точкам нашей планеты. Скоро они увидят свет.

Думаю, после этого я мог бы вплотную заняться Карабахом. В частности, мне кажется, что темы разграбления природных ресурсов и торговли молодыми девушками заслуживают пристального изучения в первую очередь.

1news.az