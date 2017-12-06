Гара Гараев: «Постараемся повторить успех в последующие годы»

Полузащитник «Карабаха» Гара Гараев после поражения от «Ромы» (0:1), подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов.

«Мы ожидали, что игра пройдет еще более напряженно, - приводит 1news.az слова Гара Гараева, - Результат нашего матча влиял на дальнейшие перспективы как самой «Ромы», так и «Атлетико». В первом тайме мы хорошо оборонялись. Во втором тайме мы не смогли выстоять стартовый натиск «Ромы». Хотя знали, что в начале каждого из таймов они будут давить на нас. В первом тайме мы смогли сыграть свой футбол, а вот в начале второго не удалось. Нельзя сказать, что «Рома» забила гол после какой-то комбинации. Они создали полумомент и реализовали его.

После пропущенного гола, мы старались играть в свой футбол. Но сделать в гостях против такого соперника – очень тяжелая задача. Мы сделали все возможное. Все футболисты старались показать лучший футбол, и думаю, процентов на 70 справились с поставленной задачей. Если ты играешь в таком турнире, то у тебя должна быть расширенная скамейка запасных. Мы убедились в этом еще раз. Команда не должна думать о том, что кто-то травмирован, или дисквалифицирован.

Считаю, что мы достойно представили Азербайджан в Лиге чемпионов. Постараемся повторить успех в последующие годы. Наша карьера будет гораздо приятнее, если мы будем играть в Лиге чемпионов. Мы первый раз играли в Лиге чемпионов, и получили большое удовольствие от игры».

После матча Гара Гараев обменялся формами с капитаном римского клуба Де Росси. «С тех пор как я начал играть и смотреть футбол, постоянно видел Де Росси. Он чемпион мира, отличный футболист. И на самом деле, у меня есть друг, которому я дарю футболки игроков, с которыми обмениваюсь после матча. Все они у него.

Что мне надо, чтобы достичь уровня Де Росси? Не буду сравнивать себя с Де Росси. Мне, чтобы занять достойное место и показать себя в европейском футболе, нужен шанс. Тогда уже можно будет рассуждать, способен ли я достичь уровня Де Росси», - заключил он.

Теймур Максутов