Game Over: Что осталось за кадром финала культового сериала «Игра престолов»? - ФОТО

19 мая культовый фэнтези-сериал «Игра престолов» подошел к концу, но продолжает оставаться одной из главных новостных тем во всем мире.

Американское издание Entertainment Weekly посвятило свой новый выпуск «Игре престолов», включив в номер интервью с исполнителями главных ролей, которых сняли для двух обложек, а также серию ранее нигде не опубликованных эксклюзивных кадров.

«Это шоу - моя жизнь. Двери, которые открыты передо мной сейчас, открыл этот сериал. Любой важный жизненный выбор, который я делала, был связан с «Игрой престолов», - заявляет в интервью Entertainment Weekly исполнительница роли Дейенерис Таргариен актриса Эмилия Кларк.

«Я буду сильно скучать по сериалу – роль Тириона Ланнистера лучшая из всех ролей, которые у меня когда-либо были», - подчеркивает актер Питер Динклэйдж.

«Я пережила невероятный эмоциональный момент во время съемок финала, когда, прогуливаясь по Винтерфеллу в костюме Сансы, осознала, что Санса в последний раз находится в родном доме», - рассказывает Софи Тернер.

Исполнительница роли Арьи Старк в своем интервью Entertainment Weekly сказала, что у нее есть множество историй, которые она хочет рассказать, подчеркнув, что эти истории не только хочется рассказать, но и сыграть их.

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, заявляет, что «Игра престолов» подарила ему свободу выбора: «У меня остается свобода делать то, что я хочу».

Ниже представлены ранее нигде не публиковавшиеся официальные промокадры финального сезона, а также серия снимков, сделанных во время съемок заключительных серий.

Напомним, что перед выходом заключительного сезона сериала издание Entertainment Weekly также опубликовало специальный выпуск, посвященный этому проекту, ознакомиться с которым можно по ссылке.

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В.Ф., Э.Т.