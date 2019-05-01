Гагик Царукян может лишиться депутатского мандата

Парламентская фракция «Мой шаг» проведет заседание, где уточнит свою позицию по вопросу лишения лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна депутатского мандата.

Об этом заявил журналистам в парламенте депутат от правящего блока «Мой шаг» Рубен Рубинян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Руководство фракции уже провело рабочую встречу под руководством спикера национального собрания Арарата Мирзояна. Обсуждалось заявление партии «Решение гражданина», которая требует лишить Царукяна мандата, заявляя, что деловые интересы лидера ППА влияют на его депутатскую деятельность.

«Надо выяснить, депутат ли господин Царукян или бизнесмен. По моему мнению, некоторые из его заявлений дают основания для сомнений. Но я не считаю себя вправе выносить какие-либо вердикты. Я просто считаю, что Гагик Царукян и его партия должны дать публичные разъяснения», - заявил Рубинян, добавив, что бизнес и политика должны быть разделены.

Данное требование особо подчеркнула и депутат от «Просвещенной Армении», председатель парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Мане Тандилян.

«Иначе возникает конфликт интересов», - сказала она.

По ее словам, конфликт ярко проявился несколько дней назад, когда в парламенте обсуждали пошлину на ввозимый цемент. Тогда и Царукян, и его фракция выступили в защиту местных производителей. А Царукян, как известно, владелец одного из двух цементных заводов в Армении.

«Поэтому, если в парламенте проходят обсуждения, как-то связанные с его бизнесом, он должен заявить о конфликте интересов и не участвовать в обсуждениях. Кто-то может возразить, мол, один его голос ничего не решает. Но ведь он и его коллеги могут воздействовать на остальных не только голосованием, но и выступлениями в зале», - заявила Тандилян.Закон гласит: если у депутата есть бизнес, он должен его сдать в доверительное управление. То есть, депутат может быть владельцем, но не менеджером. И все-таки, даже оставаясь владельцем, он получает дивиденды от своего бизнеса, т.е. остается заинтересованным лицом.

Национальное собрание Армении 19 апреля в первом чтении одобрило предложенный правительством проект изменений в законе «О государственной пошлине» и «Об уведомлении об осуществлении деятельности», который предусматривает повышение пошлины на импортный цемент. Согласно законопроекту, пошлина должна составить 22 тысячи драмов за тонну (45 долларов – ред.). При этом привозной цемент окажется чуть дороже местного. Однако поправки не затронут импорт клинкера (сырья). Ко второму чтению, возможно, будут представлены предложения по введению пошлины на клинкер.

Отсутствие пошлины на клинкер вызвало резкую негативную реакцию фракции «Процветающая Армения», лидер которой Гагик Царукян является фактическим владельцем ЗАО «Араратцемент». Несколько дней в парламенте продолжались жаркие дебаты, сопровождавшиеся взаимными обвинениями. Депутаты от ППА требовали ввести пошлину и на клинкер, утверждая, что «Араратцемент» будет вынужден сократить большинство работников.

А.С., Э.Т.