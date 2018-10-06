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Гаджибалу Абуталыбова назначили ответственным за безопасность на дорогах

Сегодня в 13:42 меньше минуты на чтение 1034
Гаджибалу Абуталыбова назначили ответственным за безопасность на дорогах

В списке членов Комиссии Кабинета министров по безопасности дорожного движения Азербайджана произведены изменения.

Как сообщает Report, согласно приказу, подписанному премьер-министром Новрузом Мамедовым, с поста председателя комиссии снят бывший вице-премьер Абид Шарифов, а вместо него назначен действующий заместитель премьер-министра Гаджибала Абуталыбов.

Кроме того, из состава комиссии исключен заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, в состав комиссии включен министр образования Джейхун Байрамов.

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