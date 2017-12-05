Гаджи Мамедов тайно похоронен, могилу скрывают, опасаясь осквернения

Тело бывшего старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана Гаджи Мамедова, который повесился в специализированном туберкулезном лечебном учреждении, передано его семье.

Об этом сообщили 1news.az в Центре судмедэкспертизы и патологоанатомии Ясамальского района Баку.

Родственники похоронили Г.Мамедова на одном из бакинских кладбищ утром во вторник, 5 декабря. При этом они скрывают, на каком из кладбищ похоронен Г.Мамедов, очевидно, опасаясь осквернения его могилы.

Отметим, что ранее сообщалось, что Гаджи Мамедов будет похоронен или рядом с родителями в поселке Сарай, или на Ясамальском кладбище.

Приговоренный к пожизненному заключению Гаджи Теймур оглу Мамедов 3 декабря повесился на веревке, привязанной к прутьям железной решетки, в своей камере.

«Заключенный Гаджи Мамедов был доставлен в специализированное Лечебное учреждение с диагнозом «Туберкулез легких, синдром легочной диссеминации на стадии распада», а также с сахарным диабетом, метастазами рака в легких для лечения.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками прокуратуры с участием медэксперта. Было обнаружено написанное Гаджи Мамедовым предсмертное письмо, в котором он просил прощения у родственников и сотрудников пенитенциарного учреждения, и заявил, что не имеет ни к кому претензий», - сообщили в Пенитенциарной службе.

Напомним, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Бывший старший оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана, полковник-лейтенант Гаджи Мамедов и еще 26 человек были задержаны в результате проведенной 9-10 марта 2005 года операции «Черный пояс».



В отношении Г.Мамедова были выдвинуты обвинения по 80 статьям Уголовного кодекса. По решению суда Гаджи Мамедов был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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