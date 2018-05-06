Гаджи Алиев выиграл чемпионат Европы, и потерял сознание от изнеможения – ВИДЕО

Азербайджанские «вольники» Гаджи Алиев (65 кг) и Георги Эдишерашвили (57 кг) завоевали золотые медали чемпионата Европы в российском Каспийске.

Как сообщает 1news.az, все пятеро азербайджанских «вольника», которые претендовали на медали, одержали победы, и принесли в копилку сборной две золотые и три бронзовые награды.

И Георги Эдишерашвили и Гаджи Алиев одержали волевые победы над соперниками из России.

Георги оказался сильнее Заура Угаева (5:3).

После победы Георги Эдишерашвили отметил, что до последнего верил в победу.

В свою очередь Гаджи Алиев (65 кг) одержал блестящую победу над Ильясом Бекбулатовым из России (8:7).

После победы Гаджи Алиев заявил, что воспользовался усталостью соперника, хотя при счете 2:7, думал, что может проиграть.

Интересно, что обладатель бронзовой медали Ильяс БЕкбулатов не вышел на церемонию награждения. После церемонии врач сборной России Альбина Дзукаева заявила, что оба борца после схватки плохо себя почувствовали, а россиянин не смог принять участие даже в церемонии награждения. Она же сказала, что Алиев, когда пришел после схватки в разминочный зал, упал без сознания. Победные баллы он добирал из последних сил и выложился по полной.

Бронзовые медали в копилку сборной принесли Муртузали Муслимов (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг) и Нурагомед Гаджиев (97 кг).

Завтра сборная может завоевать еще четыре медали. Александр Гостиев (86 кг) и Шариф Шарифов (92 кг) поборются за золото. Соперники снова российские борцы – Артур Найфонов и Абдулрашид Садуллаев соответственно. В то же время Мирджалал Гасанзаде (61 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) могут завоевать бронзовые награды.

Теймур Максутов