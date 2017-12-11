«Габала» выиграла у «Сабаила» в четвертьфинале Кубка Азербайджана

Сегодня в Кубке Азербайджана проходят два матча.

Как сообщает 1news.az, в первом матче дня в Габале одноименная команда принимала «Сабаил» и одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 59-й минуте Стивен Джозеф-Монроз.

За 14 минут до конца встречи «Габала» могла забить и второй гол в ворота бакинцев – арбитр назначил пенальти в ворота «Сабаила», но удар Джавида Гусейнова отбил голкипер гостей Эмиль Балаев.

Таким образом, «Габала» одержала минимальную победу в матче с «Сабаилом» в 1/4 финала Кубка Азербайджана. Ответная игра состоится 15-го декабря.

Отметим, что в другом матче «Карабах» на своем поле принимает «Сумгайыт».

Мурад Ахундов