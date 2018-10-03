«Габала» не смогла обыграть «Шериф»

Сегодня команда U-19 «Габалы» провела первую игру в рамках 1/32 юношеской Лиги УЕФА.

Как сообщает 1news.az, матч, прошедший на городском стадионе Габалы завершился вничью (1:1). Единственный гол «Габала» забила во втором тайме с пенальти. Отличился Али Садыхов.

«Габала»: Амрах Зульфугарлы, Рустам Нуруев, Иззят Муштагов, Вусал Масимов, Фаиг Гаджиев, Али Садыхов (к), Аббас Агазаде, Табриз Исазаде, Самир Гурбанов, Идрис Инглаблы, Вейсал Рзаев.

«Шериф»: Владислав Лихарев, Евгений Глига, Андрей Конохов, Александ Кузьменко (к), Александру Осипов, Всеволод Нихаев, Денис Макалич, Данила Игнатов, Владимир Ковченко, Вадим Дижинарь, Евгейни Берко.

Отметим, что ответный матч пройдет 24 октября. Победитель этой пары во втором этапе квалификации юношеской Лиги УЕФА сыграет с победителем пары «Герта» (Германия) - «Лех» (Польша).

Теймур Максутов