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Футболисты «Сабаха» могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня в 15:37 ~ 2 минуты на чтение 427
Футболисты «Сабаха» могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса

В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей Юных спортсменов в 211 странах, состоится официальная попытка завоевать новый титул GUINNESS WORLD RECORDS®.

Как сообщает 1news.az, на полях Чемпионата Мира по «Футболу для дружбы» в Мадриде будет проведена футбольная тренировка с наибольшим количеством национальностей. За постановкой рекорда будет следить официальный Судья GUINNESS WORLD RECORDS®.

В занятии примут участие Юные футболисты, Юные журналисты, Юные рефери и Юные тренеры программы «Футбол для дружбы», прибывшие в Испанию на финальные мероприятия программы. Ребят поддержит легенда мирового футбола — Глобальный Посол «Футбола для дружбы» Франц Беккенбауэр.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром», официальным партнером Лиги Чемпионов УЕФА, с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. Программа объединила более 6 тысяч участников из 211 стран и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, артистов.

Напомним, что в этом сезоне Азербайджан в социальном проекте «Футбол для дружбы» представят члены команды «Сабах» U-12 Айхан Ализаде и Бабамирза Мехтиев. Кроме того, в Мадрид отправятся футболистка Фатима Магеррамли и юный журналист Тимур Желтенков.

1news.az

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