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Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Сегодня в 10:57 ~ 1 минута на чтение 221
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет GloboEsporte.

По данным издания, некая женщина, также гражданка Бразилии, сообщила, что во время ее визита в Париж 15 мая в одном из отелей Неймар напал на нее.

При этом пострадавшая якобы испугалась обращаться в полицию в незнакомой стране и написала заявление только по возвращении на родину.

Представители Неймара пока не прокомментировали обвинения.

В настоящее время футболист находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки, пишет «РИА Новости».

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