Футболист немецкой сборной Кевин Трапп женится на «ангеле» Victoria’s Secret – ФОТО – ВИДЕО

Игрок немецкой сборной Кевин Трапп сделал предложение бразильской супермодели Изабель Гулар, подарив ей роскошное кольцо с бриллиантом.

«Ангел» Victoria’s Secret И.Гулар сообщила о помолвке с футболистом, разместив в Instagram нижеприведенное трогательное видео, которое сопроводила следующим комментарием: «Скоро я стану миссис Трапп. Когда встречаешь того, кто меняет твою жизнь во всех ее смыслах, ты уверен, что этот человек именно тот, кто тебе нужен».

«У меня нет слов, чтобы описать этот волшебный момент. Изабель станет моей женой!» - делится эмоциями с фолловерами К.Трапп.

Роман футболиста и супермодели длится три года – Изабель Гулар частый гость на футбольных матчах в разных городах мира, где поддерживает команду возлюбленного. Отметим, что 33-летняя И.Гулар на 6 лет старше своего будущего мужа – футболисту 27 лет.

Ф.В, Г.Р.