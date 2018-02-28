Футболист «Карабаха» трогательно простился с легендой «Барселоны» и «Спортинга» - ФОТО

Ушел из жизни известный испанский футболист Энрике де Кастро Гонсалес, более известный как Кини.

Как сообщает 1news.az, бывший футболист «Барселоны» и хихонского «Спортинга» скончался в результате сердечного приступа в возрасте 68 лет на улице в Хихоне, рядом со своим домом.

За свою карьеру Кини сыграл 541 матч и забил 281 гол. Он становился обладателем кубка Испании (1981, 1983), кубка Кубков (1982), кубка испанской лиги (1983) и Суперкубка Испании (1984). За сборную страны Кини провёл 38 матчей и забил 8 мячей. Большую часть карьеры Кини провел в «Спортинге» (1968-1980 и 1984-1987 года). За «Барселону» выступал в 1980-1984 годах.

Трогательно простился с легендой испанского футбола полузащитник агдамского «Карабаха» Мичел Мадера, успевший поработать с Кини в хихонском «Спортинге». Мичел выступал за хихинский клуб с 2005 по 2010 годы. Кини же работал в клубной системе клуба.

«Непревзойденный и незаменимый! Я никогда не забуду моего великого друга ... спасибо за поддержку, полученную в плохие времена. Спасибо, что заставляют меня смотреть футбол по-другому, спасибо за все. Спасибо, что позволил мне встретить вас и быть вашим другом !», - написал Мичел на своей странице в социальной сети Instagram.

Теймур Максутов