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Футбольные ветераны сыграли с журналистами в честь юбилея Ильхама Намига Камала - ФОТО

Сегодня в 15:37 ~ 1 минута на чтение 213
Футбольные ветераны сыграли с журналистами в честь юбилея Ильхама Намига Камала - ФОТО

Вчера на бывшей базе «Нефтчи» прошел товарищеский футбольный матч, посвященный  70-летию народного артиста, кавалера ордена «Шохрат», профессора Ильхама Намига Камала.

Как сообщает 1news.az, в футбольном матче против друг друга сыграли футболисты-ветераны и спортивные журналисты.

В составе ветеранов на поле вышли Гусейн Магомедов, Махир Шукюров, Заур Рамазанов, Рашад Абдуллаев, Рамиз Мамедов, Али Абышов, Эмин Гулиев и другие

До начала матча перед участниками матча выступил глава союза футбольных ветеранов Октай Абдуллаев и главный редактор газеты «Futbol+» Махир Рустамли.

Матч завершился победой ветеранов со счетом 4:1.

Теймур Максутов  

ФОТО: Бакир Османович

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