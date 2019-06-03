Футбольные ветераны сыграли с журналистами в честь юбилея Ильхама Намига Камала - ФОТО

Вчера на бывшей базе «Нефтчи» прошел товарищеский футбольный матч, посвященный 70-летию народного артиста, кавалера ордена «Шохрат», профессора Ильхама Намига Камала.

Как сообщает 1news.az, в футбольном матче против друг друга сыграли футболисты-ветераны и спортивные журналисты.

В составе ветеранов на поле вышли Гусейн Магомедов, Махир Шукюров, Заур Рамазанов, Рашад Абдуллаев, Рамиз Мамедов, Али Абышов, Эмин Гулиев и другие

До начала матча перед участниками матча выступил глава союза футбольных ветеранов Октай Абдуллаев и главный редактор газеты «Futbol+» Махир Рустамли.

Матч завершился победой ветеранов со счетом 4:1.

Теймур Максутов

ФОТО: Бакир Османович