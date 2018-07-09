«Футбол для дружбы» и MFL открывают новые возможности. Как прошел мастер-класс лучшего бомбардира MFL в Москве? – ФОТО – ВИДЕО

Лучший бомбардир крупнейшей любительской лиги Азербайджана MFL Алисалам Гамидов в дни чемпионата мира в рамках программы «Футбол для дружбы», побывал в Москве, где провел мастер-класс для юных футболистов.

Как сообщает 1news.az, международная детская социальная программа «Футбол для Дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года, а с этого года программа начала сотрудничать с MFL, который за два года смог объединить любителей футбола в Азербайджане.

В рамках этого сотрудничества один из лучших игроков MFL, лучший бомбардир турнира Алисалам Гамидов с 8 по 15 июня побывал в Москве, где прошел шестой сезон программы «Футбол для дружбы». А. Гамидов стал послом MFL в проекте, а также провел мастер-класс для детей.

Алисалам Гамидов – лидер клуба «Сирена Моторс», которая выступала в Конференции А, и стала обладателем бронзовых медалей завершившегося чемпионата. Сам футболист наколотил 96 мячей, став лучшим «снайпером» MFL.

В рамках визита Алисалам Гамидов смог вкусить атмосферу главного футбольного события 4-летия. 14 июня он побывал в «Лужниках» на матче открытия чемпионата мира, где Россия в пух и прах разнесла Саудовскую Аравию (5:0).

«Самым запоминающимся для меня в рамках визита оказался именно мастер-класс, - рассказывает в беседе с 1news.az Алисалам Гамидов, - Откровенно говоря, я сильно волновался перед началом мастер-класса. На него собралось очень много людей, меня снимали на несколько камер. Я все-таки не профессиональный футболист. Но потом смог собраться, и считаю, что мастер-класс прошел замечательно.

В целом, поездка прошла на высоком уровне. Я даже не ожидал, что проект «Футбол для дружбы» окажется таким глобальным. И я рад, что MFL приняло решение отправить в Москву меня. Когда мне сообщили об этом, для меня это оказалось полной неожиданностью, но я очень обрадовался.

В последний день программы мы посетили матч открытия между Россией и Саудовской Аравией. Было очень приятно посетить игру чемпионата мира. Атмосфера на чемпионате было незабываемой. Я горд, что посетил этот матч с флагом Азербайджана», - заключил он.

В свою очередь глава азербайджанской группы программы «Футбол для дружбы» Рустам Азимов рассказал, что их главная задача - популяризировать проект в Азербайджане. «Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. Азербайджан уже третий год участвует в этом проекте. Наша главная задача популяризовать его в Азербайджане. И первый шаг для этого сделан.

В этом году проект «Футбол для дружбы» начал сотрудничать с MFL. И в рамках этого сотрудничество MFL отправил на проект своего посла. В этом году им оказался Алисалам Гамидов.

В Москве он провел мастер класс для детей из 211 стран. Также в рамках визита он посетил матч открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия.

В личной беседе с руководителем проекта «Футбол для дружбы» было выражено удовлетворение от сотрудничества с MFL. А это не может не радовать. Мы уверенны, что данное сотрудничество будет развиваться и дальше», - заключил он.

Напомним, что Азербайджан на престижном турнире представил 12-летний футболист Джонатан Фергюсон, выступавший на позиции вратаря. Фергюсон сыграл в одной команде с молодыми игроками из Коста-Рики, Кыргызстана, Сент-Люсии, Лаоса и с Коморских островов. В качестве юного журналиста от Азербайджана в Москву отправилась Рена Алиева.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года и объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей.

Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Напомним, что в 2017 году представитель Азербайджана Ряван Казымов стал одним из победителей турнира.

Отметим, что 1news.az является информационным партнером проекта «Футбол для дружбы».

Теймур Максутов