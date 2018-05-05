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Фундаментальное издание, отражающее первые 10 лет периода президентства Ильхама Алиева

Сегодня в 21:27 ~ 4 минуты на чтение 133
Фундаментальное издание, отражающее первые 10 лет периода президентства Ильхама Алиева

Десять лет, равные столетию. Издатели двухтомника «Президент Ильхам Алиев: 10 лет динамичного развития» так характеризуют 2003-2013 годы.

Изданный в изящном оформлении двухтомник «Президент Ильхам Алиев: 10 лет динамичного развития» передан в распоряжение читателей.

В монументальном издании нашли отражение преданность народу достойного преемника архитектора и созидателя независимого Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева Президента Ильхама Алиева, незабываемые страницы его борьбы за повышение оборонной мощи государства и укрепление государственности, незыблемость национальной независимости.

Идейный руководитель проекта – председатель Совета аксакалов Азербайджанской Республики Фаттах Гейдаров. В книге, составленной профессором Теймуром Ахмедовым, редактором которой является ученый-исследователь Ирада Алескерова, в хронологической последовательности отражены осуществленная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2003-2013 годах внутренняя и внешняя политика, его официальные визиты в зарубежные страны, многочисленные встречи с главами государств, руководителями и делегациями международных организаций, интервью средствам массовой информации, выступления и заявления.

Неслучайно книга посвящена данному периоду. Фундамент сегодняшнего развития и прогресса Азербайджана был заложен именно в те годы. Оценивая эти исторические успехи, глава государства Ильхам Алиев в своих речах и выступлениях неоднократно подчеркивал, что наши экономические показатели, развитие не имеют аналогов в мировом масштабе: «Достаточно обратить внимание на итоги 10 лет. Переживаемое в Азербайджане развитие, как в политико-экономической, так и в энергетической, культурной сферах, крайне можно встретить в мире…».

Кстати, отметим, что деятельность Президента Ильхама Алиева в 2003-2013 годах в хронологической последовательности десять лет регулярно отражалась в газете «Республика» со ссылкой на материалы АЗЕРТАДЖ и Президентской библиотеки.

Просматривая двухтомник, вызывают удивление достигнутые нашей страной за 10 лет успехи, масштаб реализованных проектов. В 2003-2013 годах Азербайджан стал страной, развивающейся самыми стремительными темпами в мире. Экономика возросла в 3,4 раза. За данный период ни одна страна, даже развитые страны не смогли добиться такого экономического роста. Главная причина успехов заключается в проводимых реформах, господствующей в стране стабильности, обеспечении общественного порядка. С другой стороны, экономические реформы дополняются политическими. Все это можно ясно увидеть в собранных в издании материалах.

Сегодня Азербайджан обладает авторитетом не только в регионе, но и в мире. В повышении авторитета нашей стране на международной арене, наряду с укреплением экономического потенциала, также большую роль играет логичная прагматичная политика Президента Ильхама Алиева и его личные качества, как лидера. Результатом этого дальновидного политического курса является то, что в регионе без участия Азербайджана невозможно осуществить ни один проект, реализовать экономическую программу. Азербайджан, имеющий три четверти доли в экономике Южного Кавказа, в настоящее время является лидером региона, важным геостратегическим игроком и страной с постоянно растущим международным авторитетом. Как отмечают аналитики, за этими крупными успехами стоят устойчивое развитие на современном этапе главой государства стратегического развития, намеченной великим лидером, и обогащение ее новыми оттенками в соответствии с велением глобальной политики.

Обо всем этом можно найти подробную информацию в отдельных разделах двухтомника «Президент Ильхам Алиев: 10 лет динамичного развития».

Двухтомник, напечатанный в издательстве CBS Poliqrafik production, объединяет в себе богатые традиции книжной культуры и привлекает внимание высоким уровнем полиграфического исполнения. Книга создает у читателя ясное представление об истинном масштабе проделанной за эти 10 лет работы, проводимой главой государства дальновидной политике. Это и есть главная цель в подготовке двухтомника.

Это новое издание в изящном оформлении, которое доводит до внимания читателя хронику 2003-2013 годов, еще раз подтверждает, что эти 10 лет, равные столетию, стали надежной основой для реализации национальной стратегии развития, повышения социального благосостояния населения, успешной реализации в предстоящих годах мероприятий по обеспечению экономической безопасности, национальных интересов и стабильности, вечности нашей независимости.

Данный двухтомник, посвященный общественно-политической деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является чрезвычайно ценным источником информации для широкой читательской аудитории, политологов и исследователей, интересующихся социально-экономическим развитием страны, ее внутренней и внешней политикой.

Это фундаментальное издание, в то же время можно охарактеризовать как своеобразное поздравление работников печати главы государства Ильхама Алиева по случаю его избрания волей народа Президентом на очередной срок.

АЗЕРТАДЖ

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