Фуад Алескеров: Благодаря деятельности АНАМА часть вынужденных переселенцев вернулись на родные земли

Сегодня состоялась церемония закрытия совместного проекта Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) и Агентством НАТО по поддержке и снабжению «Очистка территории Джейранчель от мин и неразорвавшихся боеприпасов».

Выступая на церемонии, помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров отметил, что основной задачей АНАМА, созданной 18 июня 1998 года в соответствии с Распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, была обозначена очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных от оккупации территорий и, тем самым, обеспечение безопасного проживания мирного населения на родных землях.

«За 20-летний период деятельности АНАМА успешно справилась со всеми поставленными перед ней задачами, очистив в целом более 53 тысяч гектаров территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов, благодаря чему часть вынужденных переселенцев вернулись на свои исконные земли», - сказал он.

В настоящее время АНАМА обладает высокопрофессиональным кадровым потенциалом и современной материально-технической базой: «Показателем высокой оценки деятельности Агентства является его привлечение к операциям не только на азербайджанской территории, но и на территориях других государств. Оно также наладило эффективное сотрудничество с рядом международных организаций, а также с соответствующими структурами отдельных государств».

Фуад Алескеров особо подчеркнул сотрудничество АНАМА с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

«В рамках проекта Салоглу, который обе организации реализуют с 2005 года, в течение 6 лет от мин была очищена территория площадью 568 гектаров», - сказал он.

Еще одним успешным совместным проектом является проект Джейранчель: «На этой территории, которая являлась военно-учебным полигоном войск бывшего СССР в Кавказском регионе, было обнаружено значительное количество мин, танковых и артиллерийских снарядов, авиационных бомб и прочих неразорвавшихся боеприпасов.

Эта территория была одним из мест, где мины и снаряды представляли наибольшую угрозу».

«Начиная с 2012 года, по реализованному в 3 этапа проекту Джейранчель в целом была очищена территория в 6600 гектаров, обезврежено более 18 тысяч неразорвавшихся боеприпасов», - сказал Фуад Алескеров.

Отметив, что в финансировании проекта, наряду с правительством Азербайджана, в качестве доноров выступил ряд других стран, Фуад Алескеров от имени правительства Азербайджана выразил признательность странам-донорам, а также Агентству НАТО по поддержке и снабжению за оказанную помощь в сборе финансовых средств, осуществлении координации со странами-донорами.

Фуад Алескеров подчеркнул, что для Азербайджана как страны, 20 процентов территории которой находятся под оккупацией вооруженных сил Армении, деятельность по очистке от мин представляет большую важность, и поэтому руководство страны уделяет особое внимание Агентству, усилению его материально-технического снабжения.

«Мы уверены, что АНАМА и впредь успешно продолжит эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе, с соответствующими структурами НАТО», - сказал Фуад Алескеров.

Ф.Багирова