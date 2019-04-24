Фуад Ахундов раскрыл причины исчезновения книги Иосифа Орбели о Карабахе

В сети Интернет в среду презентована электронная книга политолога Фуада Ахундова «О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели», научно объясняющая причину уничтожения армянским ученым И.Орбели своей работы «Надписи Гандзасара и hавоцптука», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Сегодня ситуация повторяется. 100 лет назад И.Орбели под натиском правительства Армении в 1919 году сразу же после издания уничтожил весь тираж своей книги в Петрограде (Санкт-Петербург), на которую потратил годы исследований и силы. Сегодня, спустя 100 лет Армения устроила обструкцию признанию известному российскому кинорежиссеру, директору «Мосфильма» Карену Шахназарову о принадлежности армян Нагорного Карабаха к тюркскому этносу»,- сказал агентству Ф.Ахундов.

Он отметил, что книга И.Орбели повествует об арменизации Албанской Апостольской церкви и, как следствие, арменизации карабахского народа, являющимися преимущественно тюрками. «Поэтому карабахский армянин К.Шахназаров заявил, что они сначала были тюрками, а потом арменизировались. Он сказал, что ни «шах», ни «назар» в его фамилии имеют не армянские, а тюркские корни, также как и корни имени его прадеда, - Гусейна. Это заявление К.Шахназарова вызвало шквал критики общественности Армении в адрес директора «Мосфильма»»,- сказал Ф.Ахундов.

Он отметил, К.Шахназаров не единственный известный армянин, выступающий с подобным рассуждением. Руководитель «Движения за восстановление Албанской Автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан» Артур Агаджанов также считает, что наследие Кавказской Албании неразрывно связано с тюркскими народами региона, которое было присвоено и уничтожено армяно-григорианской церковью.

«Книга И.Орбели около 100 лет в научных кругах считалась утерянной. Поэтому я решил разыскать ее и нашел в архивах Санкт-Петербурга. И.Орбели полностью опровергает постулат армянской историографии, о том, что Гандзасар был политическим центром Армении. В своей книге автор указал на ошибки и поздние вставки, сделанные при переводе надписей на стене Собора Св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре. Фактически, автор выступает против армянской церкви и говорит о намеренной фальсификации содержимого текста и арменизации культурного и религиозного наследия Албании»,- отметил Ф.Ахундов.

Политолог отметил, что армянская сторона в течение последних 160 лет при переводе надписей на стене Собора в Гандзасаре предпочитала не упоминать патриарший сан албанского католикоса.

«В результате проведенных исследований удалось установить, что у албанских католикосов был высший в христианском мире патриарший сан. В надписи на стене Собора Св. Иоанна Крестителя совершенно отчетливо переведена титулатура албанского духовного лидера «при патриаршестве Нерсеса, католикоса албан». Это говорит том, что Албанская Апостольская церковь независима и рукоположена со стороны апостолов Иисуса, то есть является автокефальной и не имеет какого-либо отношения к армяно-григорианской церкви»,- подчеркнул он.

Однако, Ф.Ахундов убежден, что армяне стараются скрыть наличие фрагмента, в котором говорится о духовном лидере албанского народа католикоса Нерсеса и ныне вносят изменения в надпись или меняя плиты на новые на стене Собора с целью доказать, что земли Нагорного Карабаха принадлежат им.

«Надписи Гандзасара опровергают утверждения армянских и проармянских ученых о том, что в тот период уже не существовало албанского народа, и у него не было этнического самосознания. Они четко фиксируют, что эти земли принадлежали албанскому народу, управлялись албанскими князьями и Албанской церковью, равно как опровергают миф об историко-географической принадлежности армян к Южному Кавказу»,- отметил Ф.Ахундов.

Политолог допускает, что на уничтожение в одночасье всего тиража своего труда И.Орбели вынудило правительство Армении, предъявившей территориальные претензии Азербайджану и начавшей войну за «исконно армянские» земли Нагорного Карабаха в 1918 году.

«И.Орбели издал свою книгу в тот период истории, когда Дашнакская Армения (Араратская Республика) выдвинула территориальные претензии Азербайджану и Грузии и начала военные действия, пытаясь захватить Нахчыван, Зангезур и Карабах в Азербайджане, Ахалкалаки и Борчалы – в Грузии. А в сентябре-ноябре 1920 Дашнакская Армения начала противостояние с Турцией. Учитывая историческую ситуацию, в которой писалась работа, становится ясно, что надписи, высеченные на стенах Гандзасара, шли вразрез с армянской историографией. Выводы И.Орбели и высказанное им в других публикациях мнение, что карабахские храмы и земли являются частью наследия Кавказской Албании и не имеют какого-либо отношения к армянам, безусловно, противоречили надуманной армянской исторической концепции»,- отметил Ф.Ахундов.

Ф.Ахундов убежден, что изучение книги И.Орбели дает возможность показать мировому сообществу весь размах армянских исторических фальсификаций относительно христианского наследия Карабаха.

«Фактически, И.Орбели, выявляя намеренно допущенные ошибки в переводе текстов на стене Собора Св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре, доказывает армянской церкви, что они воюют ни за что. И сегодня, Республика Армения, развязавшая войну против Азербайджана, продолжает притворять в жизнь политику, основанную на вымышленной истории, которая была написана путем фальсификаций культурного и религиозного наследия Кавказской Албании. Получается, что супруга лидера Армении Никола Пашиняна была права, когда заявила, что тысячи армянских солдат погибли в Нагорном Карабахе ни за что, точнее за фейковую историографию»,- отметил Ф.Ахундов.

«Можно заставить человека сжечь свои книги, можно заставить человека замолчать, но исторические корни армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменить нельзя. История - наука точная»,- добавил он.

Над книгой работали: перевод с древнеармянского языка - член-корреспондент Академии Наук Грузии Заза Алексидзе, дополнительный перевод с древнеармянского языка - Тельман Гасымов и Эльшад Алили, составитель - Ризван Гусейнов, консультант - Эльбрус Мамедов.

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