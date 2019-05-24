Фуад Аббасов впервые прокомментировал свое задержание

«По-моему, сбылась давняя мечта армян. К сожалению, среди наших соотечественников есть и те, кто этому радуется. Я не хочу обвинять азербайджанцев, проживающих здесь. Я осуждаю тех азербайджанцев, которые вышли и сказали – это сделали мы, правильно сделали. Потому что нельзя относиться так друг к другу на чужбине. Это нехорошо».

Об этом заявил задержанный в Москве журналист Фуад Аббасов московскому корреспонденту ONA.

Ф.Аббасов напомнил, что был задержан 16 мая, когда он вышел из дома, за хлебом: «Слышал, что в прессе пишут, что якобы при проверке документов у меня их не оказалось, поэтому меня и задержали. Это было не так. 16 мая примерно в 11:00 я вышел из дома за хлебом. В подъезде здания меня задержали три человека в гражданском, начали нападать на меня. Я подумал, что это налет, и начал им сопротивляться. Думаю, любой человек отреагировал бы так же. Их было трое, я один. Выскользнув из их рук, я вышел на улицу и крикнул «позовите полицию». В это время один человек в костюме подошел ко мне и сказал, что они и есть полиция, а задержавшие меня люди являются их сотрудниками».

По словам журналиста, и при задержании, и в отделении полиции с ним обращались грубо: «Мне дали документ на подпись. Там было написано, что мое разрешение на проживание в России аннулировано. Но, повторюсь еще раз, меня об этом не предупреждали. Я потребовал у них документ, подтверждающий этот факт, чтобы понять, когда мое разрешение на проживание было аннулировано. Мне сказали, что этот документ я смогу потребовать в суде. Затем меня посадили в полицейскую машину. Фото в машине в соцсетях они распространили сами, потому что процесс снимался на видео. Меня отвезли в суд города Химки. Там было сказано, что при задержании у меня не было документов, а разрешение на мое проживание в России аннулировано. Я выразил несогласие с этим».

Фуад Аббасов отметил, что потребовал у судьи показать ему документ об аннулировании, и пояснить, на каком основании вид на жительство было аннулировано.

«Я сказал, что такого документа у них нет. Судья не отреагировал на мои слова, удалился на совещание, затем вернулся и огласил свое решение. Затем меня привезли сюда – в Центр временного содержания мигрантов в городе Королев Московской области. Пять дней ко мне никого не подпускали. Не разрешали сделать звонок. 21 мая мне разрешили поговорить по телефону», - сказал он.

Ф.Аббасов подчеркнул, что информация о его въезде в Россию через Беларусь является фейком: «Я прилетел в Москву из Баку. Прилетел в аэропорт Шереметьево, даже сделал фото и показал его».

«В то время в прессе шла информация о том, что мне поставили отметку «СТОП» на въезд в Россию. Я прилетел в Москву, чтобы проверить эту информацию. На границе я не встретил каких-либо препятствий. Я подал в суд на структуру, которая, как сообщали СМИ, поставила отметку «СТОП» на мой въезд в Россию. Чтобы узнать, правда это или нет. Если это правда, то пусть они обоснуют свое решение. Если это неправда, то пусть скажут, что это не так, а суд примет решение в связи с этим, чтобы на основании этого решения я свободно въезжал на территорию России и выезжал. 18 апреля мы обратились в суд. На 7 мая было назначено первое предварительное заседание. Сказали, что распространившиеся сообщения - правда. На суде я потребовал показать официальный документ о запрете на въезд в Россию. Сказали, что при них такого документа сейчас нет, будет на следующем заседании. 17 мая в 11:00 состоялось следующее заседание, а 16 мая меня задержали», - указал Ф.Аббасов.

По словам Ф.Аббасова, у него есть доказательство того, что он из Баку вылетел в Москву: «В аэропорту на границе отмечают в паспорте въезд и выезд. Могу показать это. 17 мая в суд от моего имени пошел мой адвокат Эльман Пашаев. Он потребовал показать письменное разрешение о запрете. Они не показали его адвокату, сказали, что об этом есть внутреннее решение».

«Сегодня главной причиной моего нахождения здесь, точнее моего задержания, является несвоевременный выезд из страны, незаконное пребывание в России, несмотря на отмену разрешения на ПМЖ в России. Меня держат здесь для того, чтобы я принудительно покинул страну. Разговоры о том, что я приехал в Россию из Беларуси – плод фантазии. В обвинении нет ни одного слова о Беларуси», - сказал он.

По его словам, ему сообщили, что разрешение на его проживание в Москве было отменено 17 марта: «По закону, я должен был покинуть страну в течение 15 дней. Но меня не предупреждали об этом. Не говорили, что разрешение на проживание в России отменено, и я должен в такой-то срок покинуть страну».

Журналист подчеркнул, что когда он в последний раз переходил границу в аэропорту Шереметьево, он, как всегда, показал свой вид на жительство: «Срок документа о праве проживания в России был указан до 2023 года. Никогда у меня не было каких-либо административных нарушений. А теперь мне говорят, что документ отменен, и я не покинул страну. Но никто в связи с этим меня не предупреждал. По их словам, я должен был покинуть Россию 2 апреля. А я уехал 9 апреля».

Выражая отношение к распространению в российских СМИ информации о том, что его задержание связано с «разжиганием вражды на национальной почве», Ф.Аббасов заявил, что такое обвинение ему не предъявлялось.

«Вопрос «разжигания на национальной почве» - «голубая» мечта руководителя «Азеррос» Мехрибан Садыковой. Она сама лично сказала мне, что я якобы сею вражду между проживающими в России армянами и азербайджанцами, что на меня будет подана жалоба в официальные органы России. Я заявил, что если я делаю такое, то до меня это делали Бабаян и Багдасарян. Почему же на них не жалуешься? Они долгое время занимаются этим», - сказал Ф.Аббасов.

Говоря о своих дальнейших действиях, журналист отметил, что стремится к рассмотрению своей жалобы на сотрудников управления МВД России по городу Химки: «Если мой документ о постоянном проживании в России был отменен, то полиция должна была предупредить об этом. Никакого предупреждения ни по почте, ни по телефону не было. Вдруг пришли и забрали меня с порога дома, увели в полицию. Хочу рассмотрения этой жалобы. Также мы обратились в высшие судебные инстанции в связи с восстановлением моего вида на жительство в России».

Ф.Абббасов сообщил, что будет депортирован в Азербайджан 28 мая.

1news.az

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