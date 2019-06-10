Френки де Йонг получил приз от SOCAR как «Лучший молодой игрок Лиги Наций» – ФОТО

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг был признан лучшим молодым футболистом Лиги Наций.

Как сообщает 1news.az, голландец получил приз SOCAR Лучший молодой игрок турнира.

На эту награду претендовали игроки, родившиеся 1 января 1996 года и позже.

«Молодой игрок, который продолжает прогрессировать. Полученный на этом турнире опыт поможет ему повзрослеть. Провел хороший турнир для молодого футболиста», - сказал Дэвид Мойес, технический наблюдатель УЕФА.

Отметим, что впервые приз SOCAR Лучший молодой игрок турнира был вручен на чемпионате Европы 2016 года. Тогда награду получил португалец Ренату Саншеш.

Френки де Йонг – новоиспеченный футболист «Барселоны», которая заплатила «Аяксу» за него 75 млн Евро.

Теймур Максутов