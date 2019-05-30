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Французский суд аннулировал «хартию», подписанную с сепаратистами Нагорного Карабаха

Сегодня в 16:30 ~ 1 минута на чтение 468
Французский суд аннулировал «хартию», подписанную с сепаратистами Нагорного Карабаха

Административный суд французского департамента Валь-д'Уаз аннулировал «хартию», подписанную городом Арнувил с армянскими сепаратистами Нагорного Карабаха.

Как сообщает французское бюро Report, «документ» был подписан между мэром французского города Арнувил Паскалем Долом и руководителем городского населенного пункта Ходжаведского района Азербайджана, находящегося сейчас под оккупацией вооруженных сил Армении.

Обвинение против мэра, незаконно совершившего визит в Нагорный Карабах и подписавшего «документ», было выдвинуто правительством Франции в связи с нарушением статьи закона о сотрудничестве с регионами страны. Рассмотревший жалобу Административный суд Сержи-Понтуаз французского департамента Валь-д'Уаз вынес решение против французского мэра.

Отметим, что в октябре 2018 года мэр французского города Сент-Этьен и глава муниципалитета Арнувил без разрешения Азербайджана незаконно посетили Нагорный Карабах. Французские представители провели ряд встреч с сепаратистами.

После этого посол Франции в Баку Орели Буше была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана. Ей был выражен официальный протест против ряда шагов, коснувшихся интересов, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе незаконного визита в оккупированный Нагорно-Карабахский регион мэра французского города Сент-Этьен и главы муниципалитета Арнувил.

Подобным шагам французских представителей была дана правовая и политическая оценка, французское правительство было призвано принимать эффективные меры по деятельности физических и юридических лиц этой страны, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и противоположной стороне была вручена официальная нота МИД Азербайджана.

А.А.

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