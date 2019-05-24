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Французский сенатор о поступке футболиста-армянина, отказавшегося приехать в Баку

Сегодня в 15:48 ~ 1 минута на чтение 708
Французский сенатор о поступке футболиста-армянина, отказавшегося приехать в Баку

«Спорт должен быть средством укрепления мира».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала заместитель председателя комитета по вопросам внешней политики Сената Франции Натали Гуле, комментируя отказ футболиста Генриха Мхитаряна приехать в Баку на финал Лиги Европы.

По ее словам, данный поступок вызывает сожаление. Натали Гуле подчеркнула, что в 2015 году делегация Армении прибыла в Баку на Европейские игры. Президент Ильхам Алиев вручил медаль армянскому спортсмену и, успокоив тех, кто освистывал его, поддержал тех, кто ему аплодировал.

«Полагаю, что гражданское общество должно участвовать в создании мира. В этот раз такая возможность упущена из-за отказа от поездки», - сказала она.

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А.А., Э.Т.

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