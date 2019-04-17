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Франция привержена поиску урегулирования конфликта путем переговоров - МИД

Сегодня в 10:26 ~ 1 минута на чтение 275
Франция привержена поиску урегулирования конфликта путем переговоров - МИД

Глава МИД Франции подтвердил решимость Парижа, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, сохранять приверженность поиску урегулирования конфликта путем переговоров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на встрече с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Париже.

Министры обсудили последние дискуссии между Арменией и Азербайджаном, отмечают СМИ.

Напомним, что 16 апреля в Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении, при участии министра иностранных дел России и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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А.С, Г.Р.

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