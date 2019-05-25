Франческо Тольдо и Майкл Оуэн приглашают фанатов на Приморский бульвар – ВИДЕО

Сегодня на Приморском бульваре стартует Фестиваль болельщиков, который приурочен к бакинскому финалу Лиги Европы.

Как сообщает 1news.az, фестиваль продлится до 29 мая, когда и состоится финал, в котором сойдутся два лондонских клуба – «Челси» и «Арсенал».

Сегодня гостями фестиваля станут два звездных футболиста - экс-голкипер сборной Италии Франческо Тольдо и экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн.

Вчера оба футболиста прибыли в Баку. В преддверии фестиваля они оставили видеосообщения, в которых призвали фанатов посетить Приморский бульвар и стать частью праздника. В 12:00 фанаты смогут встретиться с обоими звездами.

Теймур Максутов, Э.Т.