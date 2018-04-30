Фракция «Выход» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении - ФОТО

Фракция Национального собрания (НС) Армении «Выход» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на News.am, сообщил на своей странице в Facebook депутат фракции Эдмон Марукян.

Напомним, что обсуждение вопроса избрания премьер-министра состоится на специальном заседании НС 1 мая. Фракция Республиканской партии Армении заявила, что не будет выдвигать кандидатуру премьер-министра. Руководитель фракции Ваграм Багдасарян отметил, что если остальные три представленные в парламенте политические силы выступят с одним кандидатом, то РПА не будет препятствовать выборам 1 мая премьер-министра. «Выход» заявил, что намерен выдвинуть кандидатуру Никола Пашиняна. АРФД предложила выдвинуть единым кандидатом Никола Пашиняна, а фракция «Царукян» решила поддержать «народного кандидата».

У РПА в НС - 58 мандатов, у «Царукян» - 31, у «Выход» - 9, у АРФД - 7 мандатов. Для избрания премьер-министра необходимо 53 мандата.