Фракция Пашиняна выдвигает новый способ роспуска парламента

Все новые варианты роспуска парламента для проведения внеочередных выборов в парламент Армении обсуждаются в соцсетях и прессе страны.

Как известно, премьер-министр Никол Пашинян предлагает следующее решение вопроса: он подает в отставку, в течение последующих 14 дней парламентские силы не выдвигают своих кандидатов и не избирают нового главу правительства. После чего парламент распускается, и назначаются досрочные выборы.

Как сообщает Sputnik Армения, однако ни одна парламентская фракция пока что не дала официального согласия на это. Поэтому существует опасение, что после отставки Пашиняна фракции могут выдвинуть (а для этого необходима поддержка лишь 30% депутатов) и даже успеют избрать нового премьера.

Но на днях стал обсуждаться еще один вариант роспуска парламента Армении. Авторы предложения ссылаются на соответствующий пункт Конституции Армении, согласно которому в армянском парламенте должен быть минимум 101 депутат, а также на статью 100 Избирательного кодекса, по которой, если депутаты отказываются от своих мандатов, а в избирательных списках их политических сил нет других кандидатов, то мандаты остаются вакантными.



Таким образом, всем действующим депутатам от фракции «Елк» предлагается сложить свои мандаты, а тем, кто состоит в пропорциональном списке блока, выйти из этого списка. Как известно, в нынешнем парламенте фракция «Елк» представлена 9 депутатами: если все они откажутся от мандатов, и никто не займет их места, в Национальном собрании останется всего лишь 96 депутатов, то есть на 5 меньше необходимого количества парламентариев. Авторы идеи убеждены, что в этом случае президент Армении будет вынужден объявить о проведении досрочных выборов.

1news.az