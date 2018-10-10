Four Seasons Hotel Baku: «Ваше время – наш приоритет» - ФОТО

Ежедневно каждый из нас стремится успеть как можно больше за день.

В особенности, мы щепетильны к обеденному перерыву, так как за это время хотим успеть не только вкусно поесть, но и плодотворно провести свой заслуженный час.

Ресторан Zafferano в отеле Four Seasons Baku, заботясь о времени своих гостей, представляет меню быстрого ланча. Quick Lunch сервируется в течение всего 25 минут, даря возможность гостям почитать интересную книгу; выпить чаю за занимательным разговором с другом или коллегой; или просто прогуляться, подышав свежим воздухом перед тем, как продолжить рабочий день.

Меню спроектировано шеф-поварами отеля таким образом, чтобы гости могли быть уверенными, что их дневной рацион будет не только питательным и полным витаминов, но и продержит их сытыми до самого вечера.

В спешке рабочих будней мы крайне редко имеем возможность насладиться домашней едой. Меню шеф-повара ресторана Zafferano - Люка Касини, - приехавшего в Баку прямиком из Италии, составлено по рецептам его прадедушки Нанно, и в нем найдется блюдо на любой вкус. Любители итальянской кухни будут приятно удивлены двумя видами ризотто, а также спагетти Болоньезе и Пенне Аррабиата. Стоит отметить то, что всю пасту шеф Люка делает сам, что, безусловно, придает каждому блюду особый, действительно домашний, вкус.

С 12:00 до 15:00 с понедельника по субботу Four Seasons Hotel Baku предлагает своим гостям провести свой обеденный перерыв в уютной атмосфере ресторана Zafferano.

Стоимость двух блюд на выбор и напитка составляет 26 AZN на человека. При выборе трёх блюд и напитка цена составляет 30 AZN на человека.

Для подробной информации и резервации надо позвонить по номеру: 012 404 24 24 или написать в Four Seasons Chat, где гарантируется ответ в течение нескольких секунд.

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