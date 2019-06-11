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Four Seasons Hotel Baku присоединился к празднованию Global Wellness Day - Всемирного Дня Здоровья – ФОТО

Сегодня в 11:34 ~ 3 минуты на чтение 514
Four Seasons Hotel Baku присоединился к празднованию Global Wellness Day - Всемирного Дня Здоровья – ФОТО

«Скажите ДА!» здоровой и лучшей жизни.

Каждый день большинство людей, как правило, полностью озабочены суетой повседневной жизни и, соответственно, упускают самую важную ее часть - заботу о себе. В результате, многие из нас просто откладывают план о новой, лучшей и здоровой жизни в долгий ящик.

Кампания Global Wellness Day призывает всех действовать в этом направлении, достигая баланса во всем и взяв за основу манифест из всего лишь 7-ми шагов. Эти простые, но, тем не менее, эффективные 7 шагов могут моментально изменить ваше состояние здоровья в лучшую сторону, причем, не только физически, но и духовно.

Кампания рекомендует:

  • ходить в течение часа;
  • пить больше воды;
  • отказаться от пластиковых бутылок;
  • соблюдать правильное питание;
  • сделать доброе дело;
  • ужинать в кругу родных;
  • засыпать в 10 вечера.

Учрежденный Бэльгин Аксой в 2011 году в Турции Всемирный День Здоровья является общественным движением без каких-либо коммерческих целей. Празднование этого дня проводится в более чем 100 странах мира во вторую субботу июня уже 8-й год подряд.

События в отеле

В этом году до праздничного дня, отмечаемого 20 июня, гости Four Seasons Hotel Baku могли увидеть признаки Global Wellness Day по всему отелю в течение всего мая - новое эксклюзивное меню, доступное в Piazza Lounge, с баночками, наполненными исключительно здоровой едой; лобби в розовых цветах, ведь это официальный цвет Всемирного дня здоровья; значки и плакаты с надписью «Я говорю Да Здоровью», с которыми гости могли фотографироваться в поддержку этой кампании.

Всеми любимый воскресный бранч в отеле 20 июня тоже был посвящен этому дню. В его честь к буфету было добавлено множество блюд здорового питания, найти которые было очень просто, ведь каждое из них буквально бросалось в глаза благодаря ярко-розовым табличкам «Я говорю Да Здоровью».

Уделите время осознанности и спокойствию

Уэйн Уолтер Дайер очень верно отметил: «Вы не можете всегда контролировать то, что происходит снаружи. Но вы всегда можете контролировать то, что происходит внутри». Одним из наиболее эффективных методов для этого является йога. В течение всего мая Four Seasons Hotel Baku посредством бесплатных занятий йогой предоставлял своим гостям эксклюзивную возможность напомнить себе о том, как важна гармония тела и души. Уроки проходили под руководством сертифицированного инструктора Фидан Маммедли как в уютных залах отеля, так и на открытом воздухе, на Бакинском бульваре с завораживающим видом на Каспий.

Что насчет Вас, сказали ли Вы «Да!» Всемирному Дню Здоровья?

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