Фотография Камала Багирли выставлена на Getty Images за 500$ - ФОТО

Азербайджанский блогер и фотограф-любитель Камал Багирли продолжает радовать нас своими успехами.

Недавно известное американское фотоагентство Getty Images, которое владеет одним из крупнейших в мире банком фотографий, выставленных на продажу, опубликовало его снимок, оцененный в 500$.

Представляем данную фотографию и напомним, что фотопроекты Камала Багирли не в первый раз привлекают внимание мировых сайтов и журналов.

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