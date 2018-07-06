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Фотография Камала Багирли выставлена на Getty Images за 500$ - ФОТО

Сегодня в 13:05 ~ 1 минута на чтение 3927
Фотография Камала Багирли выставлена на Getty Images за 500$ - ФОТО

Азербайджанский блогер и фотограф-любитель Камал Багирли продолжает радовать нас своими успехами.

Недавно известное американское фотоагентство Getty Images, которое владеет одним из крупнейших в мире банком фотографий, выставленных на продажу, опубликовало его снимок, оцененный в 500$.

Представляем данную фотографию и напомним, что фотопроекты Камала Багирли не в первый раз привлекают внимание мировых сайтов и журналов.

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