Фотографии водителя автобуса, столкнувшегося с поездом - ФОТО - ВИДЕО

На днях произошло страшное ДТП в поселке Бина Хазарского района Баку, где поезд протаранил пассажирский автобус.

Как сообщалось ранее, в ДТП погибли два человека и пострадал 41. Среди погибших 13-летний мальчик.

Кроме того, были разбиты автобус, локомотив и снесена сторожевая будка железнодорожного переезда.

Как заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, водитель автобуса Эльхан Ширалиев, выехавший на переезд перед приближающимся поездом, находился под воздействием наркотических средств.

«Эльхан Ширалиев вышел на свободу только в мае этого года, после чего начал работать водителем автобуса маршрута №160. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - подчеркнул В.Асадов.

Глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова указала, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса.

«Оба шлагбаума на железнодорожном переезде были закрыты. Вины машиниста и ЗАО в случившемся нет», - подчеркнула С.Гадирова.

Издание AZXEBER.COM опубликовало фотографии Эльхана Ширалиева, которые представляем читателям.

А.А.